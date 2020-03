Esta semana en esports: Este es el mundo de Team Aze, nosotros sólo vivimos en él

El poderío de Team Aze se hizo saber cuando arrasaron con la competencia nuevamente, sentándose así en el trono del primer lugar. El segundo lugar es un empate en Estral E-Sports y Cream Esports México, con Arctic Gaming México justo detrás en 4° lugar.

Ahora nos preparamos para la post temporada, para poder determinar quiénes serán los verdaderos y únicos reyes de la División de Honor Telcel. Si bien todo parece indicar que Team Aze se irá a casa con el trofeo, es bien sabido que la División de Honor Telcel es un mundo lleno de sorpresas dónde todo puede pasar.

Estos fueron los resultados de la semana 8 de la División de Honor Telcel:

Estral E-Sports 1-0 Arctic Gaming México

Team Aze 1-0 ESTORM

Cream Esports México 1-0 Infinity Esports Academy

Zwan México 0-1 Chivas Esports

Así quedó la tabla general de la División de Honor Telcel con los resultados de la última jornada

1 Team Aze 12-2

2 Cream Esports México 10-4

2 Estral E-Sports 10-4

4 Arctic Gaming México 8-6

5 Chivas Esports 5-9

6 ESTORM 4-10

6 Infinity Esports Academy 4-10

8 Zwan Gaming México 3-11

Que ver este fin de semana

LLA

La Liga Latino Americana hace su triunfal regreso al formato en línea que ha definido a los esports desde su concepción. All Knights e Infinity Esports se mantienen en un empate por primer lugar con sólo una derrota a su nombre con sólo dos semanas restantes, esta LLA todavía es de cualquiera. Las siguientes partidas de esta semana son:

Sábado 21 de Marzo

A las 11:00 Isurus vs All Knights

A las 12:00 Furious Gaming vs XTen Esports

A las 13:00 Azules Esports vs Rainbow 7

A las 14:00 Pixel Esports Club vs Infinity Esports

Domingo 22 de Marzo

A las 11:00 Pixel Esports Club vs Isurus

A las 12:00 All Knights vs Rainbow 7

A las 13:00 Infinity Esports vs Furious Gaming

A las 14:00 XTen Esports vs Azules Esports

Esta es la tabla de la LLA en este momento:

1 All Knights 7-1

1 Infinity Esports 7-1

3 Rainbow 7 6-2

4 Isurus 5-3

5 Pixel Esports Club 3-5

6 XTEN Esports 2-6

7 Azules Esports 1-7

7 Furious Gaming 1-7

LCS

La liga estadounidense de League of Legends retomará su formato en línea también. Esta semana más que nunca, podemos ver que 8 de los 10 equipos tienen oportunidades muy realistas de llegar a playoffs.

A pesar de no tener el récord perfecto, Cloud 9 se encuentra matemáticamente calificado a los playoffs desde hace varias semanas.

Lo que nos preguntamos hoy es: ¿Cuáles serán los 5 equipos que acompañen a C9?

Esta es la tabla en este momento:

1 Cloud 9 13-1

2 FlyQuest 8-6

2 Team Solomid 8-6

4 100 Thieves 7-7

4 Evil Geniuses 7-7

4 Immortals 7-7

7 Golden Guardians 6-8

7 Team Liquid 6-8

9 Dignitas 5-9

10 Counter Logic Gaming 3-11

Los juegos de esta semana serán los siguientes

Sábado 21 de Marzo

A las 15:00 Golden Guardians vs. Team Solomid

A las 16:00 100 Thieves vs. Cloud9

A las 17:00 Team Liquid vs. Evil Geniuses

A las 18:00 CounterLogic Gaming vs. Dignitas

A las 19:00 FlyQuest vs. Immortals

Sábado 22 de Marzo

A las 15:00 Golden Guardians vs. Team Liquid

A las 16:00 Counter Logic Gaming vs. Cloud9

A las 17:00 Immortals vs. Team Solomid

A las 18:00 100 Thieves vs. FlyQuest

A las 19:00 Dignitas vs. Evil Geniuses

LEC

La liga Europea de League of Legends también regresa después de una semana de descanso y justo a tiempo para ponerle fin a muchos debates sobre quién es el mejor entre los primeros 6 equipos de la tabla. Dicha tabla se ve así en este momento:

1 G2 Esports 11-3

2 Fnatic 10-4

2 Origen 10-4

4 Misfits Gaming 9-5

4 Rogue 9-5

6 MAD Lions 9-6

7 Excel Esports 7-7

8 FC Schalke 3-11

9 SK Gaming 2-13

10 Team Vitality 1-13

Esta semana los partidos son

Viernes 20 de Marzo

11:00 Mad Lions vs. Sk Gaming

12:00 FC Schalke vs. Misfits Gaming

13:00 Excel Esports vs. Fnatic

14:00 Origen vs. Team Vitality

15:00 G2 Esports vs. Rogue

Sábado 21 de Marzo

10:00 FC Schalke vs. Team Vitality

11:00 SK Gaming vs. Origen

12:00 MAD Lions vs. Misfits

13:00 G2 Esports vs. Excel Esports

14:00 Fnatic vs. Rogue

Recuerda que si quieres llegar a la grieta con el mejor estilo del mundo puedes comprar Riot Points mediante tu cuenta Telcel como se muestra en el siguiente tutorial.