Esta semana en esports: Chivas mantiene el sueño vivo

Transcurrió la jornada 8 de la División de Honor Telcel y una vez más los equipos que se encontraban al fondo de la tabla han despertado para acortar la brecha y ponerle emoción a las últimas jornadas de la temporada regular. Así los resultados de la octava jornada:

Resultados Jornada 8 División de Honor Telcel:

Cream Esports -1 : 0- Estorm

Chivas Esports -1 : 0- Estral Esports

Arctic Gaming -0 : 1- Team Aze

Infinity Academy -1 : 0- Zwan Gaming

El juego de Chivas contra Estral nos dio la gran sorpresa. Arrrrmando, el jungla recién importado de Furious Gaming demostró su poderío y llevó a chivas a la victoria con una ventaja temprana en la jungla que utilizó para adelantar la posición de todas las demás líneas.

Lo mejor para ver este fin de semana

LLA

La liga latinoamericana o LLA, llega a su tercera semana y empieza a calentarse. Con 3 empates entre All Knights, Rainbow 7 y Gillette Infinity Esports por el primer lugar, todos con 3 victorias y 1 derrota. Seguidos en cuarto lugar Pixel Esports Club e Isurus Gaming. Aquí los partidos para esta jornada:

Día 1 29 de febrero:

Rainbow 7 vs All Knights – 15:00

Furious Gaming vs Gillette Infinity Esports – 16:00

Azules Esports vs XTEN Esports – 17:00

Isurus vs Pixel Esports Club – 18:00

Día 2 1 de marzo:

Gillette Infinity Esports vs XTEN Esports – 15:00

Isurus vs Furious Gaming – 16:00

Azules Esports vs All Knights – 17:00

Pixel Esports Club vs Rainbow7 – 18:00

LEC

Corre la semana número 6 para la liga europea o LEC y las cosas se ponen reñidas en la tabla con cuatro equipos empatados por el primer lugar, se trata de Origen, Fnatic, G2 y Misfits todos con récord de 7 victorias y 3 derrotas. Definitivamente no te puedes perder estas partidas. Aquí los horarios:

Día 1 28 de febrero

Rogue vs Excel – 11:00

Vitality vs MAD Lions – 12:00

Fnatic vs Misfits – 13:00

Schalke 04 vs Origen – 14:00

G2 Esports vs SK Gaming – 15:00

Día 2 29 de febrero

Misfits vs SK Gaming – 10:00

MAD Lions vs Excel – 11:00

Fnatic vs Schallke 04 – 12:00

Rogue vs Origen – 13:00

G2 Esports vs Vitality – 14:00

LCS

Cloud9 continua invicto, dominando la liga con unas impresionantes 10 victorias y 0 derrotas. Si esto sigue así, no habrá equipo que pueda cerrar la brecha. Las partidas para esta sexta semana estarán así:

Día 1 29 de febrero:

FlyQuest vs Cloud9 – 16:00

Team Liquid vs TSM – 17:00

Golden Guardians vs Immortals – 18:00

100 Thieves vs Evil Geniuses – 19:00

Día 2 1 de marzo:

100 Thieves vs Team Liquid – 14:00

FlyQuest vs Team Dignitas – 15:00

CLG vs TSM – 16:00

Golden Guardians vs Evil Geniuses – 17:00

Día 3 2 de marzo:

CLG vs Immortals – 19:30

Team Dignitas vs Cloud9 – 20:30

