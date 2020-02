Los 15 esports de PC con mas impacto

Para poder definir un lugar en el rank de esports, TEO y la analítica Newzoo, toman en cuenta ciertos índices; tales como la cantidad mensual de jugadores, las horas vistas en Twitch, transmisiones concurrentes del título, la distribución de premios, número de torneos dentro del cuarto a definir, y horas de juego competitivo visto en Twitch. En base a esto, podemos tener una visión global y precisa sobre la salud de la plataforma y los esports que se juegan en ella.

Los reyes del primer nivel.

Riot Games continúa dominando la escena de los videojuegos competitivos con su MOBA League of Legends, siendo el mas popular durante el periodo del último cuarto de 2019, donde obtuvo un índice de 76.96. Con un total de 271 millones de horas de juego vistas en Twitch no hay ningún juego que se le acerque en el índice. El último cuarto coincide con el torneo Worlds 2019 que se llevó a cabo en Berlín, Madrid y París. El ganador, FunPlus Phoenix se llevó el título y un premio de 834mil dólares de la bolsa de 2.3 millones.

El único otro título que acompaña a League of Legends en la cima, es Counter-Strike: Global Offensive, mejor conocido como CS:GO consiguió un índice de 63.16. Durante este último cuarto, el videojuego de valve tuvo 181 torneos. Adicionalmente las finales de la ESL Pro-League amasaron 4.47 millones de horas vistas junto con el DreamHack Masters Malmo con 3.88 millones de horas vistas en sus canales de Twitch. Si consideramos la cantidad de torneos con canales independientes, entonces es claro el porque CS:GO se mantiene en segundo lugar.

En el nivel 2 se juntan varios esports.

Tenemos varios títulos que comparten el segundo nivel, como lo son: Dota 2, PUBG, Fortnite, Rocket League, Hearthstone, Rainbow Six Siege, y World of Warcraft.

Dota 2 obtiene un índice de 34.4 ya que el mayor torneo del juego, The International; sucede durante el tercer cuarto del año. Así que es trabajo de otros torneos como Beyond the Summit mantener el título relevante; con 3.04 y 2.34 millones de horas vistas en sus respectivos canales de Twitch.

Sólo un ganador

Los battle royale, siguen de cerca en la tabla. PUBG con un índice de 31.9 y Fortnite con 22.07. Su posición en la tabla durante este periodo se vio afectada ya que muchos de los torneos de PUBG se encontraban en su periodo de descanso, aun así, el título logró juntar un total de 7.1 millones de dólares en premios distribuidos a lo largo del periodo. Fortnite por su parte sólo vio un torneo importante lo que hizo que perdiera tres posiciones dentro de la tabla.

Rocket League subió cuatro posiciones en la tabla ya que durante el periodo; el torneo regional Rocket League Championship Series en sus ediciones americana y europea; llegaron a su final con bolsas de premio de 214mil dólares cada uno. El índice de este título es de 22.04.

Hearthstone con un índice de 17.75, se queda con la séptima posición en la tabla.

Durante este periodo, vimos a la competidora china, Xiaomeng “Liooon” Li, ganar el Hearthstone GrandMasters 2019; convirtiéndose en la primera mujer en ganar la final en BlizzCon.

Rainbow Six Seige consigue una puntuación de 14.84 gracias a la conclusión de la Pro-League Season 10 organizado por ESL.

World of Warcraft subió 3 posiciones en la tabla para quedar con 11.31 puntos en el índice. Esto gracias a la buena audiencia que tuvo el torneo WoW Arena World Championship en BlizzCon.

El tercer piso

El tercer nivel abarca los últimos 5 lugares del rank. Con títulos como Overwatch, Starcraft II, FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, Magic: The Gathering Arena y Tekken 7.

Overwatch baja 5 posiciones y se queda con 9.81. La razón, el cuarto cuarto del año coincide con la off season de la liga. Siendo el único torneo importante durante el periodo: Overwatch Contenders.

StarCraft II se mantiene a flote gracias al premio de 700 mil dólares de la WCS Global Final en BlizzCon y obtiene una puntuación de 7.79.

Muy de cerca le sigue FIFA 20 con 7.71 puntos. Gracias a eventos regionales como la eSuperliga danesa que obtienen una sólida audiencia en Twitch.

Call of Duty: Modern Warfare no contaba con la Call of Duty League durante el periodo de medición y aun así logra entrar a la tabla de esports gracias a los 12 millones de horas semanales en Twitch siguientes al lanzamiento del título en octubre.

Magic: The Gathering Arena alcanza un 3.18 gracias a los 2 millones distribuidos en las tres ediciones del Mythic Championship que ocurrieron durante el periodo.

Por último, el único juego del género de peleas, Tekken 7 entra a la tabla con un 2.29. Un factor para lograr este resultado fueron los 250mil dólares de premio del Tekken World Tour Finals.

Si juegas League of Legends recuerda que ahora puedes comprar tus RP con cargo a tu Telcel y desde tu celular, aprende como en este tutorial.