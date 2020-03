División de Honor Telcel: Semana 8, el principio del fin

Empezando la séptima semana, esta es la tabla de posiciones:

1 Team Aze 10-2

2 Cream Esports México 8-4

2 Estral E-Sports 8-4

4 Arctic Gaming México 8-4

5 Chivas Esports 4-8

6 ESTORM 4-8

6 Infinity Esports Academy 3-9

6 Zwan Gaming México 3-9

Team Aze se mantiene como el insuperable primer lugar de la División de Honor Telcel, pero el segundo lugar nos muestro un triple empate entre Cream Esports México, Estral E-Sports y Arctic Gaming México. Si bien el puesto de primer lugar se encuentra firmemente en las manos del equipo de los aces, los dos campeones y el subcampeón de la temporada pasada deben decidir quién es el mejor.

Los horarios son los siguientes:

A las 18:00 Estral E-Sports vs. Arctic Gaming México

A las 19:00 Team Aze vs. ESTORM

A las 20:00 Cream Esports México vs. Infinity Esports Academy

A las 21:00 Zwan Gaming México vs. Chivas Esports

Si bien el destino de los equipos ya está decidido, la manera en la que cruzan el umbral de la victoria determinará su poderío en la post-temporada. Ha sido una temporada regular llena de sorpresas, emoción, misterio y esperanza. Todo parece indicar que lo que sigue en la División de Honor Telcel será igual si no mejor a estas primeras ocho semanas. Pero para llegar a esa etapa queda el día de hoy por delante.

La partida a ver esta jornada sin duda será Arctic vs Estral. Una revancha de la final de la clausura de la temporada pasada y una lucha por el segundo lugar.

