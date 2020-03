Division de Honor Telcel: Semana 7, en necesidad de milagros

Los equipos que llegarán a la post-temporada están casi determinados desde este momento, con un colchón cómodo entre los primeros 4 y los últimos 4 de 2 victorias con 4 juegos restantes. Si bien es matemáticamente posible que haya cambios significativos en la tabla, tomará de un esfuerzo titánico y un poco de suerte.

Empezando la séptima semana, esta es la tabla de posiciones:

1 Team Aze 9-1

2 Cream Esports México 7-3

2 Estral E-Sports 7-3

4 Arctic Gaming México 6-4

5 Chivas Esports 4-6

6 ESTORM 3-7

6 Infinity Esports Academy 2-8

6 Zwan Gaming México 2-8

Si bien la post-temporada todavía no llega, Aze está clasificado de manera categórica e inapelable. En teoría tanto Chivas Esports como ESTORM tienen la posibilidad de clasificar, pero eso implicaría ganar todos los juegos restantes y que Cream, Estral y Arctic perdieran todos los juegos restantes. Pero siendo esto la División de Honor Telcel, no podemos descartar los milagros. El rebaño sagrado se llegó a encontrar último en la tabla y ahora está en la cúspide de lograr la post-temporada. Tendremos que ver como se desarrollan los juegos.

Los horarios son los siguientes:

A las 18:00 Estral E-Sports vs. ESTORM

A las 19:00 Infinity Esports Academy vs. Chivas Esports

A las 20:00 Zwan Gaming vs. Team Aze Cream

A las 21:00 Cream Esports México vs. Arctic Gaming México

El día de mañana, la segunda jornada será:

A las 18:00 ESTORM vs. Infinity Esports Academy

A las 19:00 Team Aze vs. Estral E-sports

A las 20:00 Arctic Gaming México vs. Zwan Gaming

A las 21:00 Chivas Esports vs. Cream Esports México

Se acerca la hora de la verdad y todos los equipos de la segunda mitad de la tabla tendrán que jugar como nunca si quieren alterar los resultados a su favor. Es una propuesta difícil, pero en la División de Honor Telcel nada es imposible.

Recuerda que si quieres llegar a la grieta con el mejor estilo del mundo puedes comprar Riot Points mediante tu cuenta Telcel como se muestra en el siguiente tutorial.