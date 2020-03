División de Honor Telcel: Semana 6, la hora de la verdad

En este preciso momento, antes de que inicien las jornadas en la División de Honor Telcel de esta semana, la tabla se encuentra así:

1 Team Aze 7-1

2 Cream Esports México 6-2

2 Estral E-Sports 6-2

4 Arctic Gaming México 4-4

5 Chivas Esports 3-5

6 ESTORM 2-6

6 Infinity Esports Academy 2-6

6 Zwan Gaming México 2-6

El triple empate para 6° lugar con sólo 2 victorias separándolos del 4° hace que todavía cualquiera de los equipos de la División de Honor Telcel puedan pasar a la siguiente fase de post-temporada. Pero para que esto funcione, la segunda mitad de la tabla tiene que empezar a funcionar. Dadas las rachas de 2 victorias de Chivas Esports e Infinity Esports Academy, estos son los dos equipos que más se están perfilando para tomar el lugar de Arctic Gaming México. Este último equipo ha perdido sus dos juegos más recientes de manera contundente y necesita hacer algún cambio a nivel interno para mantenerse relevante en las próximas semanas.

División de Honor Telcel, los horarios son los siguientes:

A las 19:00 Infinity Esports Academy vs. Team Aze

A las 20:00 Chivas Esports vs. Arctic Gaming México

A las 21:00 Cream Esports México vs. Estral E-Sports

A las 22:00 Zwan Gaming México vs. ESTORM

Todos estos juegos son extremadamente relevantes para los equipos, esta jornada romperá el triple empate en 6° y es capaz de colocar al rebaño sagrado en posición de post-temporada. Si por algún milagro Infinity Esports Academy es capaz de superar al casi invicto Team Aze y el último lugar le gana al primero, el caos se desatará en la División de Honor Telcel.

Lo que sí sabemos es que una vez que hayan pasado las batallas y el polvo se haya asentado, tendremos una mucho mejor idea de como terminará esta liga dentro de 2 semanas.

