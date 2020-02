División de Honor Telcel: Empieza la Quinta Semana

El primer lugar está siendo peleado por Estral E-Sports y Team Aze, el segundo de los cuales trae una racha de 3 juegos ganados consigo. Justo detrás, Cream Esports México se encuentra en tercer lugar después de su primera pérdida en varias semanas la jornada pasada. El cuarto lugar todavía le da esperanza a Arctic Gaming México con un contador total de 4 juegos ganados y 3 perdidos.

Mientras tanto en la segunda mitad de la tabla, existe un triple empate entre el rebaño sagrado de Chivas Esports, ESTORM y Zwan Gaming México. Infinity Esports Academy toma el final de la tabla con un récord de 1-7.

Los juegos de esta semana no deberían generar demasiada diferencia en la tabla dado que se enfrentarán la primera mitad contra la segunda. Aunque siempre hay posibilidad de una sorpresa.

Estos son los juegos de la jornada de hoy

A las 19:00

Cream Esports México (5-2) vs. ESTORM (2-5)

A las 20:00

Chivas Esports (2-5) vs. Estral E-Sports (6-1)

A las 21:00

Arctic Gaming Méxio (4-3) vs. Team Aze (6-1)

Y a las 22:00 Infinity Esports Academy (1-6) vs. Zwan Gaming México (2-5)

La jornada de mañana será los siguientes juegos

A las 19:00

Zwan Gaming México vs. Cream Esports México

A las 20:00

ESTORM vs. Arctic Gaming México

A las 21:00

Team Aze vs. Chivas Esports

A las 22:00

Estral E-Sports vs. Infinity Esports Academy

Los juegos más destacables

Arctic Gaming México vs. Team Aze: Este es el único enfrentamiento de la semana en el que ambos equipos tienen un récord ganador. Ya se han enfrentado una vez con Aze siendo triunfador, pero si Arctic Gaming puede obtener la revancha, es muy posible que team Aze descienda a segundo lugar. Este juego va a determinar si Arctic tiene la oportunidad para ascender o si se ve destinado a mantenerse en el medio de la tabla.

