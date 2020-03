Cinco juegos gratuitos para pasar el tiempo

Las películas y series se acaban, los libros tienen finales concretos. Pero es en momentos

como este que realmente resaltan los videojuegos. Los juegos en línea multijugador no se tratan de la narrativa del juego per sé, se tratan de la narrativa que nosotros contamos con estos juegos.

Aquí tenemos una lista para pasar el tiempo con varios juegos diferentes que además de todo son gratuitos.

1) Team Fight Tactics (PC, ios, android)

El autobattler de Riot acaba de lanzar su tercer set titulado Team Fight Tactics: Galaxias.

Con una temática de espacio y ciencia ficción, podrás crear varios equipos diferentes y

llevarlos a la batalla contra otras 7 personas. Combina personajes diferentes del mundo de

League of Legends y utiliza sus sinergias para vencer a los ejércitos de tus oponentes. El

tercer set de TFT también trae consigo una versión del juego disponible para Android y ios.

Esto te permite jugar desde tu dispositivo móvil en cualquier lugar.

2) Call of Duty: Warzone (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

El nuevo Battle Royale de Activision es una modalidad del más reciente juego de la

franquicia, Call of Duty: Modern Warfare. A pesar de ser parte de un juego con costo, la

modalidad de Warzone es completamente gratuita, además de que tiene la capacidad de

coordinarse a través de varias plataformas con diferentes cuentas. Este es un gran

momento para probar las diferentes modalidades del juego con amigos,

independientemente de la plataforma en la que estén jugando.

3) Dauntless (PC, Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One)

Únete a tus amigos en la peligrosa vocación que es la cacería de monstruos. Dauntless te

muestra un mundo lleno de diferentes presas que están simplemente llenas de botín para

saquear y utilizar. Este juego lleva aproximadamente un año en el mercado y tiene ahora

un seguimiento de culto. Al igual que Warzone, Dauntless te permite jugar entre

plataformas para tener al mejor equipo de amigos sin importar dónde estén jugando.

4) Destiny 2 (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

La secuela al juego de disparos multijugador en línea de Bungie mantiene una comunidad

que le da un seguimiento de culto desde su debut. Con varios parches seguidos a lo largo

del tiempo, Destiny 2 se ha vuelto poco a poco un juego bastante completo a pesar de ser

gratuito.

5) League of Legends (PC)

El titán de juegos en línea gratuitos, con más de 10 años desde su lanzamiento. League of

Legends sigue siendo uno de los juegos más jugados del mundo. Quizá esta sea tu

oportunidad para probar si te gusta o no.

