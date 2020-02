Cambios a la Grieta del Invocador en Parche 10.3

Como es costumbre cada dos semanas, Riot ha sacado el nuevo parche de la temporada para equilibrar y refrescar un tanto la meta.

Unos de los cambios más importantes fueron a Akali. La asesina AP solía ser demasiado flexible a la hora de escoger las peleas en las que participaba. Con un total de 3 desplazamientos omnidireccionales; una ralentización mediante el sablepistola hextech y una invisibilidad que proporciona velocidad de movimiento. Akali sólo participaba en las peleas que le convenían. Este problema ha sido atacado forzando que su primer desplazamiento de la definitiva tenga que ser apuntado hacia un oponente, reduciendo así su rango de escape de manera considerable.

El Parche 10.3 ajusta a Azir y Aphelios.

Seguramente has visto o te ha ocurrido lo siguiente: el adc de tu equipo se mueve tranquilamente por su línea cosechando súbditos sabiendo que el Aphelios del otro equipo acaba de regresar a base. En su tranquilidad, no ve que el Aphelios había dejado una torreta de crescendum en un arbusto; la cual le dispara en repetidas ocasiones al adc en cuestión. No sólo eso, el arma secundaria de Aphelios en ese momento es Calibrum; permitiéndole volver a disparar desde base al adc por cada disparo que recibió de la torreta. Esto resulta en una eliminación desde base que le permite al Aphelios volverse incluso más poderoso y quizá hacerlo con mayor facilidad después. A Riot no le gusta esta falta de interacción en juego, así que decidió darle un límite de rango de 1800 unidades a Aphelios.

El emperador de Shurima se ha visto rezagado en estos últimos parches pues es un campeón muy difícil de balancear. Pero Riot se ha arriesgado y está dispuesto a darle un poco de amor a Azir. Con aumentos a su maná base, podrá mantenerse en línea más tiempo sin sufrir demasiado. Pero el cambio realmente interesante es el incremento a la cantidad de soldados que invoca con su habilidad definitiva. La cantidad aumenta en 1 cada nivel, haciendo que su definitiva nivel tres invoque un total de ocho soldados, básicamente cerrando carriles y dejando a los oponentes sin alternativas.

Corki también recibe unos aumentos de habilidad a su w, que le permiten usarla de manera más agresiva. La entrega especial ahora realentiza y hace más daño.

Ajustes Generales

El resto de los cambios son básicamente ajustes de números para campeones que fueron demasiado poderosos este último parche como lo son: Sett, Diana, Ekko, Leona, Miss Fortune, Rumble, Senna y Sona. Si bien estos campeones seguirán siendo jugables, ya no deberían ser tan opresivos. Nótese que aunque Soraka top se está jugando mucho desde el parche anterior. Riot ha decidido dejarla en paz por el momento.

