Call of Duty: Warzone juégalo hoy gratis

Call of Duty Warzone, el battle royale de Activision está disponible hoy en todas las plataformas

Después de meses con filtraciones, Call of Duty: Warzone ha sido revelado. El nuevo battle royale es un juego independiente a Modern Warfare y gratis para todas las plataformas. El juego utilizará el mapa de Verdansk, una ciudad enorme con capacidad para 150 jugadores simultáneos el cual tiene hasta 300 sitios de interés.

Warzone tendrá otra modalidad aparte del tradicional battle royale llamado Plunder. El cual también será en el mapa de Verdansk, pero el objetivo será distinto; aquí lucharemos por acumular dinero distribuido a lo largo del mapa. La clave aquí es que los jugadores llevarán con ellos el dinero así que, si eliminas a un enemigo, podrás llevarte lo que haya juntado. También dentro de Plunder habrá contratos que son pequeñas misiones que nos ayudarán a acumular más dinero.

En el trailer de Warzone podemos ver los vehículos que estarán disponibles para atravesar este gigantesco mapa, se trata de cuatrimotos, vehículos todo terreno, camiones y helicópteros los cuales estarán repartidos en Verdansk y nos darán distintos niveles de velocidad y protección.

También veremos la inclusión de mapas multijugador de Modern Warfare insertados dentro de Verdansk.

Integración y crossplay

La integración entre Modern Warfare y Warzone promete mucho, ya que si tenemos Call of Duty: Modern Warfare, podremos acceder a Warzone desde el menú principal en Modern Warfare. El progreso entre estos dos juegos será compartido y los puntos de experiencia que acumulemos en Warzone, ayudarán a avanzar en el progreso de nuestro battle pass de Modern Warfare y viceversa. Si no tienes Modern Warfare, tendrás que descargar Warzone de forma independiente y totalmente gratuita. El crossplay también se mantiene en Warzone entre Xbox, PC (Battlenet) y PlayStation 4; con la particularidad de que no necesitarás una suscripción de PlayStation Network para descargar y jugar Warzone. Para Xbox si será necesario tener membrecía Gold.

Warzone estará disponible para descargar desde el 10 de marzo.