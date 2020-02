Battle Royale se acerca a Modern Warfare y Ghost regresa.

Oficialmente la segunda temporada de Call of Duty: Modern Warfare ha llegado, y consigo una oleada de contenido nuevo. A partir del 11 de febrero una parte estará disponible mientras que el resto vendrá en las semanas siguientes.

Veremos varios mapas nuevos llegar con la actualización, pero sin duda el más esperado es Rust, un mapa de corto alcance que ya conocíamos de otros títulos de la franquicia. Otro mapa interesante que veremos desde el día uno de la temporada dos, es Atlas Superstore. Mapa estándar que se ubica en las bodegas de un supermercado.

El tercer mapa disponible en día uno es Zhokov Boneyard; un campo de batalla donde al centro hay un avión accidentado. Este mapa solo estará disponible para el modo Ground War.

Gunfight también vera un mapa nuevo esta temporada. Se trata de Bazaar, un mapa bastante cerrado que presenta muchas oportunidades para chokes.

A estos mapas, les seguirá otro mapa estándar con el nombre de Khandor Hideout. Estará disponible en las próximas semanas, aunque Activision no ha dado una fecha exacta. Con solo ver el nombre podemos intuir que este mapa tendrá rutas alternas bastante interesantes.

La temporada 2 viene con mas que mapas.

La actualización de la segunda temporada de Call of Duty: Modern Warfare incluye un puñado de nuevos modos que acompañan a estos nuevos mapas. Dos de ellos, disponibles desde el día uno. Estos modos son Gunfight Tournament, un modo de tiempo limitado que pone a 32 equipos de dos en contra. Call of Duty League Ruleset Playlist, modo donde podremos imitar las reglas, armas, mapas y modos utilizados en la liga profesional de Call of Duty.

El nuevo Battle Pass nos trae de regreso como operador a Simon “Ghost” Riley. También tendremos acceso instantáneo a dos armas nuevas, el rifle de asalto Grau 5.56 y la smg Striker 45.



Battle Royale

En el video que saco Activision anunciando la temporada dos, se muestra al nuevo operador Ghost llegar a Verdansk donde algo extraño está sucediendo. Justo antes de que aparezca, escuchamos a otro soldado decir en inglés “the gas is closing in” o el gas se acerca. Después, al final del video vemos refuerzos caer desde una aeronave en paracaídas al mapa. Mientras que el popular modo de juego no ha sido revelado de forma oficial; no hay forma de que Activision incluyera soldados cayendo en paracaídas al mapa si no se tratase de una probadita de que pronto veremos la adición de battle royale a Modern Warfare. Aunado a esto, en el menú aparece un modo de juego bloqueado donde se lee “classified” y es muy seguro que aquí es donde tendremos acceso al battle royale.