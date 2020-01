Agenda Esports: Que se viene este fin de semana.

Estos son los eventos y torneos de Esports que no deberías perderte.

Algunas ligas de League of Legends ya han iniciado su temporada regular. Este es el caso de la LEC (Legends European Championship). La Liga Europea es casa de grandes equipos como Fnatic y el segundo lugar de las Worlds 2019, G2. Estarán enfrentándose en lo que es su segunda semana de la temporada regular con un formato “best of 1” (mejor de 1) el viernes 31 de enero con 5 partidas y sábado 1 de febrero con otras 5 más. Todas estas partidas las podrás ver aquí.

Mientras tanto en la semana 2 de la LCS (Legends Championship Series), liga norteamericana, dará inicio desde el sábado 1 de febrero con 4 partidas. Domingo 2 de febrero podremos ver al equipo 100 Thieves enfrentarse a Cloud9 dentro del mismo formato “best of 1”, la jornada concluye el lunes 3 de febrero con dos partidas. Las transmisiones de la semana dos de la LCS los podrás ver aquí.

La Gran Final

Por último, el sábado 1 de febrero tendremos la gran final del LATAM Masters de Rainbow Six Siege donde se enfrentarán los equipos mexicanos Infinity Esports y Estral E-Sports contra los equipos Sudamericanos de, Nocturns Gaming y Undead Gaming. Donde se decidirá quien es el mejor equipo de Rainbow Six Seige en Latinoamérica. Esta final se llevará a cabo de forma presencial en la Ciudad de México en el Auditorio Blackberry, así que si estas por ahí, definitivamente te recomendamos asistir. La gran final la podrás ver a través del canal oficial de Twitch de Rainbow Six Latam.

Este fin de semana estará lleno de acción y emociones como solo los esports pueden dar. No te pierdas el resumen de la jornada este lunes.