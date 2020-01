¡Escucha el nuevo sencillo de Carlos Rivera antes que nadie!

Participa para ganar un pase doble para escuchar el lanzamiento de un sencillo de Carlos

Rivera antes de ser presentado en las plataformas digitales de música, en un evento a

realizarse el jueves 30 de enero de 2020 en los Estudios Sony MX de Ciudad de México

¡Checa estas bases y participa!

La dinámica iniciará hoy, 24 de enero de 2020, y terminará el 27 de enero de 2020 a las 23:59 horas.

Premio:

– El premio consiste en un (1) pase doble para escuchar el lanzamiento de un sencillo de

Carlos Rivera antes de ser presentado en las plataformas digitales de música. Previo a la

escucha habrá una convivencia con bebida y comida. Este evento se realizará el 30 de

enero de 2020 en CDMX.

Esta es la mecánica para participar:

1. Para participar, descarga la app de Contestone, suscríbete a su servicio ilimitado y

activa la mayor cantidad de tonos de la sección “Promo”.

2. Envía las respuestas a estas preguntas al correo [email protected]:

a. ¿Cuándo se presenta en la Arena CDMX?

b. ¿Cuánto cuesta la suscripción semanal a Contestone+?

3. Comenta la publicación de Facebook utilizando el HT #Contestone.

4. Deberás enviar las respuestas a las preguntas al correo [email protected],

donde también debes adjuntar una captura de pantalla de tu activación en

Contestone y de tu participación en Facebook, además de tu nombre completo,

usuario de Facebook y número Telcel.

5. Los cinco primeros usuarios que hayan completado cada paso y contestado

correctamente las preguntas serán los ganadores.

6. Los usuarios ganadores serán notificados vía correo electrónico. En caso de no

responder el correo reconfirmando sus datos, los participantes perderán el

derecho a reclamar el premio.

7. Serán descalificados aquellos comentarios que lleguen fuera de tiempo o que no se

realicen de la forma en que se especifica dentro de estas bases.

Asimismo, Telcel se reserva el derecho de descalificar a quien incluya material obsceno o a

quien presente irregularidades al momento de demostrar su identidad, así como a los

usuarios que se detecten o aparenten ser “cazapremios”, o que estén participando en

dinámicas vigentes con otras cuentas o marcas en Facebook. Tampoco podrán competir

bots, cuentas automatizadas y/o cuentas inactivas.

Por el solo hecho de participar en esta dinámica, los participantes aceptan estas Bases y

Condiciones, y se sujetan a ellas.

Solo Telcel tendrá el poder de decisión con respecto a cualquier situación no prevista en

estas Bases y Condiciones; las decisiones que se adopten al respecto son finales y no se

podrán apelar, además de que Telcel no se hace responsable de ningún error tipográfico o

cualquier otro error contenido en estas Bases y Condiciones, hasta donde la ley lo

permita.

Cualquier persona que intente, por cualquier medio, defraudar o manipular la dinámica de

Telcel perderá su registro permanentemente, no podrá participar en futuras promociones

y no será elegible para recibir el obsequio correspondiente.

Además, los participantes reconocen que esta dinámica no es patrocinada de forma

alguna por Facebook, y que toda información que proporcionen en el proceso de

inscripción a esta actividad no es responsabilidad de las mismas o sus filiales. Telcel

recopilará la información enviada por los participantes y utilizará los datos personales de

los usuarios con base en su normativa de privacidad. Toda la información personal de cada

usuario participante será utilizada en total cumplimiento con la legislación vigente que

aplican las autoridades de México. Los participantes autorizan al organizador el uso de los

datos obtenidos a través del desarrollo de esta promoción, para la creación de una base

de datos con el solo objetivo de realizar un listado de potenciales beneficiarios de la

promoción, sin derecho a indemnización o compensación alguna.

El premio únicamente incluye lo anteriormente descrito en estas Bases y Condiciones: un

(1) pase doble para escuchar el lanzamiento de un sencillo de Carlos Rivera antes de ser

presentado en las plataformas digitales de música. Previo a la escucha habrá una

convivencia con bebida y comida. Este evento se realizará el 30 de enero de 2020 en

CDMX. En total regalaremos (5) cinco pases dobles. Cualquier otro gasto no estipulado

aquí, corre por parte del participante ganador de la dinámica.

Telcel seleccionará ganadores suplentes, mismos que ocuparán el lugar de los

participantes victoriosos en caso de que estos no reclamen su premio o no puedan ser

contactados, después de 3 intentos, debido a que la cuenta de Facebook con la que

ingresaron su participación a la dinámica sea falsa o incorrecta.

Si por alguna razón ajena o causa de fuerza mayor no imputable a Telcel no fuera posible

la entrega del premio al participante seleccionado como victorioso, se hará de su

conocimiento por correo electrónico o por mensaje privado a la cuenta con la que envió

su entrada a la promoción.

Luego de entregar el obsequio, Telcel se exonera de cualquier responsabilidad u

obligación con los participantes triunfadores.

No podrán participar en la promoción los empleados, ejecutivos, socios y directores de

Telcel, sus compañías controlantes, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y

agentes, así como tampoco los familiares inmediatos de dichos empleados, ejecutivos,

socios y directores (padres, hijos, hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de

residencia y de su domicilio) ni las personas que compartan el mismo domicilio que el

empleado, ejecutivo, socio o director (con independencia de que sean o no familiares del

mismo).

Los participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren efectuar como

reclamo en contra del patrocinador por razón de una ambigüedad o error en estas Bases y

Condiciones, o por cualquier elemento de esta dinámica, y acuerdan sujetarse a estas.

Las decisiones de Telcel sobre el resultado de esta dinámica son finales y obligatorias en

todos los aspectos.

Ya que las redes sociales de Telcel son un espacio para alentar la convivencia; cualquier

tipo de amenaza o agresión entre los participantes o hacia Telcel generará que se

descalifique al responsable de dicha agresión.

Ganadores:

– En cuanto concluya la vigencia de la dinámica se revisará la participación de cada usuario

y se determinará que los ganadores son los primeros 5 que cumplieron correctamente con

la mecánica de la dinámica.

Restricciones:

– Es importante que confirmes tus datos de contacto vía correo electrónico. De lo

contrario, no podrás reclamar tu premio.

– Los ganadores deberán vivir en la República Mexicana.

– Los premios son INTRANSFERIBLES y NO son canjeables por dinero ni por cualquier otro