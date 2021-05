¡Las Spice Girls regresan! Grabarán la secuela de ‘Spice World’

Las Spice Girls fueron una de las bandas más influyentes de los 90. ¿Quién no recuerda a Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B y Mel C bailando al ritmo de Wannabe? La exitosa banda femenina estaría por reunirse nuevamente, esta vez para grabar la secuela de su película Spice World. Sigue leyendo para descubrir todos los detalles que se saben hasta el momento.

En los 90, en todas las estaciones de radio sonaban temas como Wannabe, Holler y Say You’ll Be There de las Spice Girls. Recuerda que puedes volver a oír estas canciones en el álbum Greatest Hits de Claro música y recordar esa increíble época.

Spice Girls filmarán Spice World 2

En 1997, Spice World fue una de las películas más taquilleras tras recaudar, según datos oficiales publicados en diferentes biografías del grupo, 77 millones de dólares en taquilla y un total de 100 millones incluyendo las ventas en video y DVD.



La secuela de Spice World estaría ya en camino. Geri Horner, antes conocida como Geri Halliwell, está al frente del proyecto y ya está en conversaciones con un famoso guionista para crear la película.

De acuerdo a la columna Bizarre del The Sun, Melanie C, Emma Bunton y Mel B ya aceptaron participar en la cinta, mientras que Victoria Beckham aún no da una respuesta. Recordemos que la esposa de David Beckham decidió no participar en la gira de reunión que tuvo la band girl en 2019.

Una fuente reveló al medio: “Las chicas han estado hablando sobre cómo marcar el aniversario de la película y están considerando activamente hacer una secuela irónica. Se han puesto en contacto con un guionista y, aunque todavía está en las primeras etapas este proyecto, ya suenan nombres importantes para que formen parte del mismo, lo que demuestra que se lo están tomando muy en serio”.

Aún se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones, pero sin duda será toda una sensación ver de regreso a las cantantes en pantalla.

¿Te animarás a verla?

