¡’El príncipe del rap’ regresará! Will Smith ya trabaja en el reboot

La famosa serie de los 90 ‘The Fresh Prince of Bel-Air‘, mejor conocida como ‘El Príncipe del Rap‘ prepara ya su regreso y contará con la participación de su protagonista Will Smith, pero será muy diferente a como la recordamos.

¡’El príncipe del rap’ estará de nuevo en pantalla!

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor Will Smith está muy involucrado en la producción del reboot.

La idea surge después de que en 2019, Morgan Cooper publicara un tráiler fan made recreando el universo de ‘El príncipe del rap’ en la época actual, pero con un tono dramático. El video se hizo viral rápidamente y captó la atención del propio Will Smith a quien le encantó la idea.

El actor contactó al resto de los productores del show que estuvo en la pantalla de 1990 a 1996 y juntos comenzaron a planear el ambicioso proyecto.

Will Smith volverá a reinterpretar al joven que pasaba de las calles de Filadelfia a la suntuosa mansión de sus tíos en Bel-Air en Los Ángeles, pero en vez de ser una comedia la historia será presentada en forma de drama.

Por ahora no se ha confirmado la fecha de lanzamiento y cuál será el elenco completo, así que estaremos muy pendientes de las novedades que surjan de esta nueva serie.

