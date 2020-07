X-Men: 11 secretos y videos inéditos a 20 años de su estreno

¡La película X-Men cumple 20 años de su estreno! El proyecto que sin duda marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Para celebrar su legado te dejamos aquí una lista de 10 secretos del casting y producción que seguramente no conocías, incluyendo videos que te sorprenderán.

En realidad la película del 2000 no fue la primera película de la franquicia de los mutantes de Marvel, en 1996 se estrenó en la TV la cinta Generación-X, basada en la serie de cómics. Se trataba de un grupo de jóvenes mutantes que estudiaban el uso de sus poderes para ser la próxima generación de los X-Men.

Los X-Men originales enfrentándose a los mutantes de Magneto mientras eran atacados por centinelas provocando el desastre de Chernobyl. Además de un romance entre Wolverine y Tormenta, fueron algunas ideas de versiones descartadas.

El papel originalmente fue propuesto al actor Russell Crowe, pero lo rechazó y recomendó a un amigo suyo, el entonces casi desconocido Hugh Jackman. Este es el video de su audición.

Se dice que también se pensó en reclutar a Keanu Reeves, Mel Gibson, Dougray Scott y Jean-Claude Van Damme para el papel del mutante.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, David Hayter, guionista de la cinta, se refirió al proceso de casting y reveló los nombres de algunas celebridades que se postularon para la obtención de un papel. Entre ellas, el rey del pop, Michael Jackson.

«Estaba escribiendo los personajes de cómics. Me convocaron al proyecto al mismo tiempo en que hacían el casting, así que tuve la suerte de estar ahí cuando apareció alguna gente como Terence Stamp para Xavier, además de Janet Jackson y Mariah Carey para Storm. Michael Jackson fue porque quería interpretar al Profesor X. Fue increíble”, explicó.

Patrick Stewart se encontraba en un gran momento en su carrera y su papel de Jean Luc-Picard en Star Trek había sido muy aplaudido entre los fans, por lo que fue propuesto inmediatamente para dar vida al Profesor Xavier desde que se anunció el proyecto de X-Men en los años 90.

Stan Lee amaba aparecer en las películas de Marvel, X-Men fue la primera película en la que comenzó con la tradición de los cameos que se ha repetido hasta en Avengers: Endgame.

El actor Ray Park que da vida a Sapo en X-Men es el mismo que interpreta a Darth Maul en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma.

Ian McKellen fue seleccionado para interpretar a Gandalf en El Señor de los Anillos, filmación que se cruzó con el proyecto de X-Men. Así que Bryan Singer tuvo que modificar todo el plan de rodaje del personaje de Magneto para que el actor pudiera seguir con las dos películas.

Un gran dato curioso es que para la escena final donde Erik Lehnsherr y Charles Xavier juegan una partida de ajedrez, se tuvo que contratar a un jugador profesional para que les enseñara los movimientos básicos ya que ninguno de los actores sabía jugar.

En los cómics, los X-Men utilizan vistosos y coloridos trajes de spandex con vibrantes colores azul y amarillo. Pero para la película se decidió que sería mejor utilizar atuendos de piel.

Hugh Jackman compartió un video detrás de las cámaras de X-Men para celebrar los 20 años de la película, en el clip se le puede ver bromeando con su papel de Wolverine.

So here’s the thing. When the studio called and asked if I could get in shape to play #Wolverine in 3 weeks. I might have over promised! But wouldn’t you have too? Happy 20th Anniversary X-Men Universe. #Xmen #20 pic.twitter.com/bwQJnmyZBI

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 14, 2020