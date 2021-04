Wolverine tendría su propia serie antológica de Marvel en Disney+

La introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel sigue causando gran expectativa entre los fans. Tal parece que todo podría iniciar con uno de los mutantes principales, ya que se han revelado los planes de una nueva serie de Wolverine en Disney+.

Recientemente, la serie Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and the Winter Soldier), transmitida en Disney+, mostró a Madripoor, un pequeño país ampliamente relacionado con Wolverine y los X-Men. Esta fue para muchos la primera pista de cómo los mutantes eventualmente se integrarán en este universo compartido.

Nueva serie de Disney+ sobre Wolverine

De acuerdo al portal That Hashtag Show, Marvel ya está trabajando en la serie de Wolverine, que será exclusiva de Disney+. Aún no se han dado muchos detalles de la trama, pero se habla de que sería a modo de antología; es decir, en cada temporada se contará una aventura, batalla o historia emblemática del superhéroe, como pueden ser Origen, Enemigo del Estado, Arma X o El Viejo Logan.

Wolverine es uno de los personajes con más trayectoria, por lo que tiene sentido que tenga su propia serie. Recordemos que tanto en los cómics como en las películas de X-Men, Logan tenía una carrera larga y activa mucho antes de que Charles Xavier lo reclutara.

That Hashtag Show asegura que la primera temporada de la serie de streaming tratará sobre ‘Arma X’. Veremos cómo Logan entra al programa Arma X para que le inyecten adamantium en su cuerpo.

Se menciona que todo esto estará ambientado en el Universo Cinematográfico de Marvel, sin afectar su posible llegada e inclusión en los X-Men.

El proyecto se encontraría aún en la etapa de creación del guión, por lo que todavía deberemos esperar un poco para tener más noticias sobre cuál será el elenco y quién será el director frente a la serie.

¿Crees que Hugh Jackman tenga alguna aparición?

