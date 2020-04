“Wolverine… demasiado bueno para no hacerlo”: Hugh Jackman

“Honestamente, si hace siete años hubiera sucedido eso, sería como ‘¡Oh, sí!’, Pero sabía que era el momento adecuado para que me fuera de la fiesta, no solo por mí, sino por el personaje. Alguien más lo recogerá y lo hará. Es un personaje demasiado bueno para no hacerlo. Es como si estuvieras de camino a casa y tu amigo te llame y diga: ‘Oh, amigo, acaba de llegar un nuevo DJ y la música es increíble, ¿vas a volver?’. Y simplemente dices: ‘Suena bien, pero… no’. Están bien con alguien más».