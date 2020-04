Si algo nos enseñó Avengers: Endgame a casi un año de su estreno, es que ningún superhéroe es eterno; llegará un punto en el que habrá que despedirnos de ellos así como sucedió con Capitán América, Iron Man y Black Widow. Ahora, se cree que el próximo que dirá adiós al Universo Cinematográfico de Marvel es Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch.

Leer: ¡Se revelan nuevos detalles de Ant-Man 3 en pleno cumpleaños de Paul Rudd!

Es cierto que Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas de la Fase 4 de Marvel, una vez más protagonizada por Benedict Cumberbatch y esta vez al lado de Elizabeth Olsen, quien le da vida a la Bruja Escarlata. Sin embargo, según recientes rumores filtrados por We Got This Covered, se cree que ésta será la última película de Stephen Strange para darle su lugar a un superhéroe más.

Se dice que ese nuevo personaje y superhéroe será Clea, una gran hechicera y amor platónico de Stephen Strange; quien tomará el lugar de Benedict Cumberbatch y que tal vez sea introducida en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este papel se le ha ofrecido a Emma Watson, pero hasta ahora no se sabe si aceptará para así formar parte del UCM.

Esta decisión sería tomada por Marvel Studios con el objetivo de incluir un mayor número de personajes al UCM, darle la oportunidad a más elenco femenino y brindarle una digna despedida a Doctor Strange; quien en su primera entrega logró recaudar más de 600 millones de dólares a nivel mundial; disfrútala a través de Claro video, así como todos los títulos de Marvel y forma parte del #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

¿Qué se sabe hasta ahora de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Con una fecha de estreno programada para el 5 de mayo del 2021, la secuela de Doctor Strange formará parte de la Fase 4 de Marvel y será la primera película de la franquicia en llevar un tono de suspenso y terror, con la magia de la Bruja Escarlata y Doctor Strange combinada.

Leer: ¿Eres fan de 31 Minutos? Disfruta su PELÍCULA GRATIS en línea

La mala noticia es que debido a la situación actual del mundo, su producción ha tenido que ser suspendida hasta nuevo aviso. Pero se espera que pronto se retomen y se revelen más detalles de la película, como la posible integración de Clea. Y dinos, ¿te gustaría que Emma Watson sustituya a Benedict Cumberbatch en el UCM?

Ahora ve:Â