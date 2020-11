¿Tom Holland será Link? ¡Todo sobre la serie de The Legend of Zelda!

Tom Holland podría interpretar a Link en una nueva serie live-action de The Legend of Zelda, un proyecto entre Nintendo y Netflix.

En un año tan impredecible como lo ha sido el 2020, aún hay grandes y buenas sorpresas que esperar. Una de ellas es la posible participación de Tom Holland como Link en una serie live-action de The Legend of Zelda. Un proyecto que nadie veía venir, pero que en definitiva necesitamos.

The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos más reconocidas a nivel mundial. Ésta fue creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka en el año 1986. Desde entonces se ha construido una extensa saga, con diferentes líneas del tiempo, así como nuevas y emocionantes aventuras para sus protagonistas.

The Legend of Zelda para una versión live-action

A pesar de la antigüedad del videojuego, hasta ahora no ha existido una versión live-action de The Legend of Zelda. La principal razón de ello es el temor de crear algo que no sea lo que los fans esperan. Sin embargo, Netflix podría haber encontrado a la persona adecuada para el papel de Link: Tom Holland.

Se dice que esta adaptación de serie tendría una estética similar a Game of Thrones; en donde se contará la historia de Link desde su infancia hasta ser adulto. Su objetivo sería unir los fragmentos de la Trifuerza para salvar a la princesa Zelda de Ganon y a la tierra Hyrule del malvado rey Gerudo.

Tom Holland, perfecto para ser Link

El actor de 24 años ha demostrado tener un talento nato en películas como Spider-Man: Homecoming y recientemente El diablo a todas horas. Esto ha permitido que la plataforma pusiera toda su atención en él para The Legend of Zelda.

Por otro lado, Tom Holland ya ha sido previamente confirmado como Nathan Drake en la adaptación de Uncharted; película inspirada en videojuegos. Esto demuestra que Holland es el indicado para personificar a Link, gracias a su amplio conocimiento en el tema.

Pero dinos, ¿qué te parece esta idea? o ¿te gustaría otra opción para el protagónico? 🤔

