¿Adiós Joaquin Phoenix? Así se vería Tom Hiddleston como el Joker

De ser Loki en el UCM, Tom Hiddleston podría convertirse en el nuevo Joker para The Batman de Matt Reeves. ¿Qué opinas?

Además de ser un actor británico, galán de películas, Tom Hiddleston se ha convertido en un experto para interpretar villanos. Prueba de ello ha sido su actuación como Loki, el Dios del Engaño, hermano de Thor y quien atemorizó a los Vengadores durante las primeras películas.

Pero a pesar de ser el malvado hijo de Odin, Tom Hiddleston se ganó el cariño de su público al pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que le ha dado oportunidad de obtener otros papeles como en Kong: La Isla Calavera y Caballo de Guerra.

Sin embargo, otra oportunidad en puerta que tendría Tom Hiddleston, se trata de darle vida a la nueva versión del Joker para formar parte en The Batman con Matt Reeves. Esta propuesta surgió gracias a un fan art creado por el artista Bryan Fiallos, en donde caracterizó al actor de 39 años idénticamente al Joker; con un traje morado, una sonrisa sarcástica, maquillaje de payaso y el cabello color verde.

El parecido con el Joker de los cómics y la caricatura de los 90 es sorprendente, lo que ha generado que todos quieran verlo en acción con el papel. La mala noticia es que esto es prácticamente imposible, ya que Tom Hiddleston aún tiene un compromiso como Loki en la nueva serie que llegará a Disney+.

Además, la actuación de Joaquin Phoenix como Joker y su bien merecido Premio Oscar a Mejor Actor aún es muy reciente.

Para incluir a un nuevo Payaso del Crimen en The Batman protagonizada por Robert Pattinson, Matt Reeves tendrá que hacer un cast excelente para que sobresalga como Phoenix y Heath Ledger. Un Joker que aparecería hasta la segunda o tercera entrega de The Batman, no antes.

Se sabe que The Batman llegará a los cines en octubre del 2021, con Robert Pattinson como Batman, Zöe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como Acertijo, Colin Farrell como Pingüino y Andy Serkis como Alfred. Mientras que Tom Hiddleston podría aparecer en la cuarta entrega de Thor Love and Thunder, una vez más al lado de Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

Tom Hiddleston es un gran villano, ¿pero crees que brillaría siendo el nuevo Joker?

