Tom Cruise como Iron Man en la secuela de Doctor Strange

Se dice que varios viajes se están planeando para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en donde Tom Cruise sería Iron Man.

Marvel Studios se ha convertido en una de las franquicias creativas más exitosas de la última década, no por nada gran parte de sus películas han significado proyectos taquilleros a nivel mundial. Sin embargo, a la dinastía de los superhéroes de Marvel aún le falta mucho por explorar; tal es el caso de la próxima secuela: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en donde se dice que Tom Cruise podría tomar el papel de Iron Man.

Robert Downey Jr. se despidió de Tony Stark/ Iron Man en Avengers: Endgame, en donde se sacrificó para derrotar a Thanos y salvar al mundo. Desde entonces, innumerables veces se ha dicho que Robert ya no regresará como Iron Man, pero cabe la posibilidad de que Iron Man regrese de un multiverso en donde es interpretado por Tom Cruise.

Quien dio a conocer esta información fue Daniel Ritchman, un experto del UCM, quien ha ganado popularidad gracias a que comparte información inédita de las películas. Ritchman mencionó que Marvel podría experimentar con los superhéroes de otros universos, uno de ellos Iron Man en manos de Tom Cruise.

Que Tom Cruise se convierta en el nuevo Iron Man no es algo tan descabellado como suena, ya que a principios de los 2000, cuando surgía el proyecto de llevar a la pantalla grande a los superhéroes de Marvel, Tom era la opción número uno para Tony Stark. Tiempo después fue Jon Favreau quien eligió a Robert Downey Jr. y comenzó la dinastía de superhéroes de Marvel.

Claro que, los fanáticos no están convencidos de que Robert sea sustituido tan rápido; sin embargo, a Disney nadie lo ha detenido en lo que se propone; según palabras de Daniel Ritchman, tras la crisis en el cine por la pandemia, la productora podría intentar de todo.

“Están considerando un montón de cameos interesantes para que Doctor Strange intérprete diferentes versiones del personaje que conocemos. Un ejemplo que escuché que están considerando es Tom Cruise como Tony Stark de otra Tierra”

Lo que sí es cierto es que Tom fue un fuerte candidato para el papel. Evidentemente el actor también lograría un increíble trabajo considerando su carisma y escenas de acción en películas como: Misión Imposible, Jack Reacher o Al filo del mañana, las cuales puedes disfrutar a través de Claro video en compra o renta porque aún #TienesMuchoQueVer.

Al igual que Tom Cruise como Iron Man en un multiverso, surgió el rumor de que Doctor Strange podría encontrarse con el Spider-Man de Tobey Maguire; algo que evidentemente emocionará a los fans deseando ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mientras no se confirmen estos rumores, no queda más que esperar la fecha de estreno el próximo 7 de mayo de 2021.

