Esto es todo lo que tienes que saber del reboot de ‘Mi Pobre Angelito’

Ellos serán los nuevos personajes del elenco de esta comedia clásica y no podemos esperar más para verla.

Mi Pobre Angelito es un clásico navideño que amamos ver sin importar si por las ventanas de las casas se asoman árboles con luces que titilan al ritmo de los villancicos o no, pues es perfecta para cualquier época del año. Disney está planeando un reboot con la participación de Archie Yates y esto es todo lo que tienes que saber.

Juntos, Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern causaron revuelo después de su lanzamiento en 1990 y formaron el mejor trío en este largometraje que logró ser la comedia más taquillera de todos los tiempos por más de 20 años, hasta la llegada de The Hangover II en 2011.

¿Archie Yates?

En este reboot se contará con la presencia de aquel gracioso niño de once años que participó en JoJo Rabbit y debido a su actuación, no dudamos ni un momento en que el resultado será óptimo, súper gracioso y quizá no extrañemos demasiado a Macaulay Culkin (quien interpretó a Kevin McCallister), tomando en cuenta que actualmente tiene 39 años, y esta historia requiere de la participación de un niño, que tendrá como nombre Max.

Dirección y elenco

En este caso, será Dan Mazer el encargado de dirigir este proyecto, el cual se basará en un guion especial escrito por Mikey Day y Streeter Seidell, los comediantes de Saturday Night Live. Además, al elenco se sumarían los actores Ellie Kemper y Rob Delaney. El reboot también contará con la participación de Ally Maki, Kenan Thompson y Chris Parnell.

La trama del reboot

Con el objetivo de ser fieles a la historia original de Mi Pobre Angelito, se planea introducir a estos personajes en una nueva historia, aunque claro, en la misma película, con papeles totalmente distintos a los que interpretó la única y original triada. Además, de acuerdo con información de ComicBook, se rumora que esta nueva versión de Mi Pobre Angelito se adentrará en las aventuras que tendrán Kemper y Delaney como esposos y padres de Yates, después de que su propio hijo les arrebate una invaluable herencia.

Originalmente se planeaba su producción a finales de 2020, pero debido a la contingencia sanitaria aún no se tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, de acuerdo con sus productores, esta nueva versión de Home Alone es un proyecto prioritario.

Mientras podemos disfrutar de esta nueva historia, no dudes en disfrutar de un mini maratón con Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, ambas disponibles en compra y renta a través de Claro video.

