Todo lo que sabemos sobre la secuela de ‘Joker’ hasta el momento

Tras el éxito que significó en términos de taquilla –al convertirse en una de las cuatro producciones que generaron más ganancias de Warner Bros.-, de crítica e incluso conversación alrededor de la película, la secuela de Joker parecía ser evidente. Sin embargo, las primeras declaraciones del director Todd Phillips, así como del mismo Joaquin Phoenix, parecían indicar que no podríamos asegurar la existencia de tal proyecto.

Las primeras declaraciones de Todd Phillips y Joaquin Phoenix

A pocas semanas del estreno de Joker, Joaquín Phoenix compartió su opinión en entrevista con Los Angeles Times sobre una posible secuela y aunque no descartó la idea de participar próximamente en ella, aseguró que no lo tenía contemplado:

“Supongo que el temor era encerrarte en hacer algo repetidamente y que en realidad no te importa, que no te motiva ni te emociona. Parte de toda la atracción para mí [de Joker] fue que no había expectativas. No firmé un contrato para hacer [más películas]. Fue un acuerdo único. No haría una secuela solo porque la primera película es exitosa. Eso es ridículo”.

En ese mismo año, 2019, el director Todd Phillips también coincidía en que la motivación para la secuela de Joker no podía ser el dinero recaudado por la primera cinta:

“Creo que la razón por la que resuena es debido a lo que está sucediendo por debajo de la película. Muchas cintas tratan sobre la chispa, pero esta película es sobre el polvo. Si pudieras capturar eso de nuevo de una manera real, sería interesante”.

¡Resurgió la esperanza por una secuela de Joker!

Tras varios meses en los que muchas producciones se pausaron a causa de la pandemia, se dejó de hablar sobre la posibilidad de estrenar la secuela de Joker. No obstante, The Hollywood Reporter trajo la esperanza de regreso al informar que un abogado de Warner Bros. había confirmado la próxima cinta de Joker con Joaquín Phoenix y Todd Phillips.

Y sumado a esta confirmación una tercera fuente, Production Weekly aumentó los rumores tras la publicación de una ficha en la que se confirma a Phillips en la dirección y como guionista. Y para sorpresa de muchos, Martin Scorsese aparece entre los productores de la secuela junto a Joseph Garner y Emma Tillinger Koskoff.

Entre tantos rumores y noticias sobre la secuela de Joker, esta última filtración ha sido la que más ha causado revuelo, puesto que Scorsese ha criticado en diversas ocasiones las películas de superhéroes. Así que dinos, ¿crees que forme parte del proyecto?

