¡Estrenos, sorpresas y todo lo que debes saber del Disney+ Day!

Noviembre será un mes lleno de sorpresas para todos los fanáticos de Disney y sus múltiples franquicias, como Marvel Studios y Star Wars. Además de confirmar que se llevará a cabo su épico evento presencial para fanáticos en Florida, la D23, Disney también anunció el lanzamiento del Disney+ Day, un evento virtual dedicado a todos los suscriptores de su plataforma.

Los estrenos en la plataforma para celebrar el Disney+ Day

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Chapek, adelantó que este evento será recurrente entre los próximos años. No obstante, al tratarse de la celebración del primer aniversario de la plataforma y además de ser el evento inaugural de lo que se convertirá en una tradición, como ya lo es la D23, los suscriptores también serán consentidos con nuevos estrenos en Disney+.

Aunque la mayoría de las películas de Disney estrenadas en cines llegan a la plataforma algunos meses después, regularmente debes contar con la suscripción Premier Access o pagar un costo extra para poder verlas. Esta vez, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings tendrá su premiere en streaming de forma anticipada y todos los suscriptores de Disney+ tendrán acceso a ella el mismo día del evento.

Algunos otros estrenos serán: Jungle Cruise, una serie de cortometrajes titulada Olaf presents, un nuevo cortometraje protagonizado por los personajes de Luca, Hola Alberto y un especial para celebrar el Universo Cinematográfico de Marvel.

El evento se llevará a cabo el 12 de noviembre del 2021. Sin embargo, no será abierto al público en general, solo los suscriptores de Disney+ disfrutarán de las grandes sorpresas preparadas. Así que no te quedes fuera y disfruta de todos los estrenos y nuevas películas al incluir Disney+ en tu Plan Telcel actual o al contratar un Plan Max Play con Disney+, el cual te brinda redes sociales sin límite y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Qué noticias podrían anunciarse durante el evento?

Disney informó a través de un comunicado que también podremos conocer noticias de último momento; adelantos, nuevos avances, clips exclusivos y apariciones de talento creativo y estrellas de producciones de Disney+.

Aunque la gran compañía no especificó de cuáles producciones tendremos nuevas noticias y adelantos, los fanáticos ya han comenzado a especular que podríamos ver un nuevo tráiler de la serie Hawkeye, el primer tráiler de Ms. Marvel o pequeños clips de She-Hulk o Moon Knight.

Por el momento son solo son rumores, pero lo que sí es seguro es que muchas de las sorpresas de futuras producciones se guardarán para la D23, evento que se celebrará algunos días después, del 19 al 21 de noviembre en Walt Disney World Resort. Mientras tanto dinos, ¿cuáles son las noticias que más te gustaría que se revelen durante el Disney+ Day?

