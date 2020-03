‘The Last of Us’ tendrá su propia serie por el creador de Chernobyl

El exitoso videojuego 'The Last of Us' tendrá una adaptación en la que también estará involucrado su director creativo, Neil Druckmann.

El exitoso videojuego ‘The Last of Us‘ ahora se convertirá en serie, así lo confirmó HBO a través de un tweet. Y las sorpresas no paran ahí, porque el proyecto estará a cargo del mismísimo Neil Druckmann en colaboración con Sony Pictures Television y Craig Mazin, creador de la exitosa serie de Chernobyl.

¿De qué trata ‘The Last of Us’?

‘The Last of Us’ es un videojuego lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3, que se ha convertido en un clásico gracias a su fascinante y aterradora historia. Ésta se centra en un mundo postapocalíptico, ambientado veinte años después de que una plaga atacara la civilización.

Los protagonistas son Joel, un contrabandista, y Ellie, quien puede ser la clave para encontrar la cura ante una pandemia mortal. El anuncio de esta nueva serie causa gran expectativa entre los fans; ya que estamos hablando de uno de los videojuegos más exitosos. Desde su lanzamiento, entró en la lista de los 50 juegos más vendidos de la historia del gaming; ya que logró un poco más de 17 millones de copias distribuidas en todo el mundo.

¿Quiénes estarán a cargo de la adaptación?

La serie estará a cargo de Craig Mazin, creador de Chernobyl, la miniserie de HBO que recolectó diferentes premios y rankeó entre lo mejor de la TV de 2019, lo mejor es que puedes disfrutar su gran trabajo a través de Claro video.

Además, estará presente Neil Druckmann, escritor y director creativo del videojuego, y se encargará de escribir la serie junto a Mazin.

“Desde la primera vez que nos sentamos a conversar, me sorprendió su acercamiento a la narrativa y su amor y entendimiento profundo de The Last of Us“, recalcó Druckmann sobre Mazin en el comunicado.

I can’t believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel’s journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

«The Last of Us es un logro brillante en la narración y el desarrollo de personajes, y tenemos la suerte de tener la oportunidad de trabajar con este equipo para su adaptación», expuso Chris Parnell, copresidente de Sony Pictures Television Studios, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

Si eres un gran seguidor del videojuego, te prometemos estar pendientes para compartirte las novedades sobre esta serie.

