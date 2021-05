‘The Eternals’: Todos los detalles sobre los nuevos superhéroes de Marvel

El primer tráiler oficial de The Eternals fue suficiente para revivir la emoción de los fanáticos de Marvel por todas las películas que están por venir.

Lo mejor de todo es que esta nueva producción no es secuela de los superhéroes que ya conocemos, más bien, es la introducción a todo un nuevo equipo de superhumanos, en donde veremos a Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Quizá conozcas a la perfección la historia de Iron Man, Capitán América o Spider-Man, pero de The Eternals casi nada. Pues bien, para que llegues más que listo al estreno, aquí te contamos todos los detalles que debes de conocer sobre el nuevo equipo de superhéroes de Marvel. 👇

The Eternals: Todos los detalles de la nueva película de Marvel

¿Quiénes son los Eternos?

La información sobre los Celestiales y los Eternos es casi nula en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto se debe a que la nueva película se basa en los cómics de Jack Kirby, en donde existen tres grandes razas en el universo: los Eternos (The Eternals), los Desviantes y los humanos, subespecies que fueron creadas a partir de los Celestiales.

Los Celestiales son seres ancestrales, tan poderosos, que controlaban las Gemas del Infinito desde su creación. Por otro lado, los Eternos tenían la misión de observar y guiar a los humanos, pero sin intervenir en sus acciones. Así era hasta este momento. ¿Será que una amenaza más grande que Thanos está por llegar a la Tierra?

¿Quién será el villano en The Eternals?

El primer tráiler oficial no reveló mucho sobre la trama o el posible nuevo villano de la franquicia. Sin embargo, por los cómics se sabe que Knull es el supervillano de los Eternos. Se trata de un antiguo dios maligno que había vivido en el abismo hasta que fue despertado por los Celestiales, y busca cubrir el universo con su oscuridad.

Un elenco de primera

Sin lugar a duda, uno de los más grandes atractivos de The Eternals es la excelente selección de cast por parte de Marvel. En esta nueva película veremos a Richard Madden como Ikaris, Salma Hayek como Ajak, Angelina Jolie como Thena, Kit Harrington como Druig, Harish Patel como Karun, Gema Chan como Sersi, Brian Tyree Henry como Phastos, Lia McHugh como Sprite y Lauren Ridloff como Makkari, la primera actriz sorda en interpretar a una superheroína en el UCM.

La dirección estuvo a cargo de la ganadora del Óscar por Nomadland, Chloé Zhao. Esta es apenas la cuarta película en su reciente carrera cinematográfica, y la primera que no produce. Para ello, Kevin Feige repitió como productor, así que en The Eternals se espera ver nuevamente el ingenio de Feige junto con el talento de Zhao.

Referencias de Capitán América y Avengers

El primer tráiler de The Eternals también aprovechó para hacer algunas divertidas referencias a Capitán América y los Vengadores. El primero de ellos sucede durante una escena en Babilonia, en un breve plano en donde aparece un antiguo soldado que porta un escudo muy similar al de Steve Rogers, el cual ahora le pertenece a Sam Wilson como el nuevo Capitán América.

La segunda referencia sucedió en la charla final de los Eternos, cuando Sprite, interpretada por Lia McHugh, pregunta por los Vengadores:

“Entonces, ahora que el Capitán Rogers y Iron Man se han ido, ¿quién crees que liderará a los Vengadores?”, señala Sprite.

“Yo podría liderarlos”, responde Ikaris, interpretado por Richard Madden. Luego de una pausa y un incómodo silencio, todos ríen.

¿Cuándo se estrenará The Eternals?

Después de un año completo de retrasos, Marvel confirmó que The Eternals llegará a cines el próximo 5 de noviembre. Será una de las cuatro películas que se tienen programadas para el 2021: Black Widow, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, The Eternals y Spider-Man: No Way Home.

Con estas cuatro producciones comenzará la Fase 4 del UCM, así que si quieres llegar listo, recuerda que puedes disfrutar de todas las películas de Marvel a través de Disney+, el cual puedes incluir en tu Plan Telcel actual y gozar de tus superhéroes favoritos. #TodoEnUnMismoLugar.

Una nueva batalla por el futuro de la humanidad está a punto de comenzar, así que es momento de conocer a los Eternos y sacar el lado fan de Marvel que todos llevamos dentro. 😊



