The Batman: ¡Revelan nuevas fotos de Catwoman y Batman en el set!

The Batman se ha convertido en uno de los proyectos de Warner Bros y DC Comics más llamativos de todos. No sólo por el nuevo cast que conformará la película, sino también por las expectativas que giran alrededor de ella. Si tú eres uno de aquellos que la esperan con gran emoción, aquí te compartimos nuevos detalles y fotos reveladas.

En los últimos días, la producción de The Batman se ha desplazado hasta la ciudad de Chicago, Illinois, cuyos exteriores serán utilizados para representar Ciudad Gótica en manos del director Matt Reeves. También Zöe Kravitz y Robert Pattinson han protagonizado algunos detrás de cámaras en sus respectivos papeles como Catwoman y Batman.

Las recientes fotos y videos compartidos muestran a ambos actores portando sus trajes y recorriendo las calles en moto. Esto podría significar que en algún momento Catwoman y Batman trabajarán en conjunto para defender Ciudad Gótica. Además, el toque sombrío permanece, así como la idea de que se contará el origen de ambos, ya que sus trajes delatan que son los primeros que utilizaron.

Los dobles de acción de Zöe Kravitz y Robert Pattinson también estuvieron presentes en la filmación; por lo que las escenas de acción están más que aseguradas.

Batman and Catwoman riding off into the grit pic.twitter.com/BL6KxkmvTq

— Joshua Mellin (@JoshuaMellin) October 25, 2020