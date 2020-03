¿Te quedaste en casa? Ármate un MARATÓN con estas 8 nostálgicas series

Si estos días estás en casa, aprovecha para darte tiempo de descansar y ver grandes series que te hagan pasar el tiempo mucho más rápido. Aquí te dejamos 8 grandes recomendaciones que amarás ver de inicio a fin, todas disponibles a través de Claro video con #LaRedDeTusEmociones.

Bill Harder protagoniza Barry, una serie original de HBO, que puedes ver a través de Claro video. Narra la historia de un asesino a sueldo depresivo, que tiene como sueño convertirse en un famoso actor. Tanta ha sido la aceptación y recibimiento por parte del público, que en su larga lista de logros sumó tres PREMIOS EMMY®.

Esta serie posee ese toque irresistible que hace que no puedas dejar de verla. En ella se narra la historia de cuatro diferentes herederos a una enorme fortuna del multimillonario dueño de Waystar Royco. Esta familia se convierte en empresa y cada personaje lucha contra sí mismo.

La miniserie documental de HBO relata cómo en los años 80 un equipo de científicos de una planta nuclear de Chernobyl se dan cuenta de que uno de sus reactores había explotado, así como todo lo que sucedió posteriormente, cuando todo un equipo de seguridad, bomberos y familias se enfrentaron a la catástrofe. ¡No podrás despegarte de la pantalla!

How I Met Your Mother es la serie que cuenta la historia de Ted, quien a su vez le narra a sus hijos el largo camino que tuvo que pasar para conocer al amor de su vida. La historia se cuenta a través de 9 increíbles temporadas llenas de amistad, diversión, amor y momentos inolvidables, que tú puedes disfrutar una y otra vez a través de Claro video.

Esta serie ha sido calificada en el top 10 de las más populares del 2019. Esta familia tiene tres hijos: Chris, un muchacho algo lento que lleva un artista en su interior; Megan, una adolescente a la que le cuesta integrarse en la escuela; y Stewie, un bebé que sueña con conquistar el mundo. También vive con ellos Brian, un perro sumamente inteligente que se comporta como un humano. El humor e ironía de esta historia te alegrarán estos días.

¡Risas garantizadas! La emblemática serie de los 90 revive los momentos más divertidos de Fran Fine, la encantadora y simpática residente de Queens, que por accidente se convierte en la niñera de los tres niños del señor Sheffield.

GOT es ya una de las mejores series en la historia, así que si aún no la has visto, este es el momento perfecto, y si ya eres fan, sabemos que te fascinará ver de nuevo las batallas más épicas de sus 9 temporadas. Puedes verla con tu suscripción en HBO a través de Claro video, con cargo a tu Factura Telcel.

Esta es la reinvención de la serie de hospitales. La serie trata de las vidas de cinco médicos jóvenes: la hija de una famosa doctora, una asiática hipercompetitiva, una exmodelo que quiere demostrar que es algo más que una cara bonita y un inseguro que se oculta tras una fachada borde e impertinente. Lo mejor es que todos recordamos muchos capítulos por sus invitados, han aparecido desde Christina Ricci, Demi Lovato, Millie Bobby Brown, Sarah Paulson y muchos más.

Ahora que conoces esta lista, ¿por cuál vas a iniciar?

