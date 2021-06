Tom Welling volverá a ser Clark Kent para una nueva serie de ‘Smallville’

By

A principios de los 2000 se estrenó Smallville, una serie que relata la vida de Clark Kent antes de convertirse en Superman, el superhéroe más famoso de todos. Y ahora, diez años después del final de la última temporada, se ha confirmado que una nueva serie está por venir, nuevamente protagonizada por Tom Welling.

Leer: 7 veces en las que ‘Game of Thrones’ le copió a ‘Shrek’

Gran parte del elenco de Smallville dejó de aparecer en producciones de cine y televisión después del rotundo éxito de la serie. Tom Welling decidió dedicarse por completo a su familia e hijos, pero ahora, con 44 años de edad, está listo para volver como Clark Kent en una nueva versión de la serie.

No solo Tom Welling, ¡el resto del elenco volverá a Smallville!

Tom Welling fue quien confirmó el regreso de Smallville, la cual se convertirá en una serie animada. Una noticia que el actor dio a conocer a través de un livestream, asegurando que está trabajando para que gran parte del elenco vuelva y preste voz a cada uno de sus emblemáticos personajes.

“Michael Rosenbaum y yo estamos trabajando en una serie animada para devolver la vida a esos personajes y utilizar la mayor cantidad posible de miembros del elenco original. Sin embargo, no se lo digan a nadie más. Es un secreto, todavía estamos trabajando en ello”.

Esto quiere decir que no solo Tom Welling estará de vuelta, sino también Michael Rosenbaum, quien interpretó al malvado y millonario Lex Luthor, enemigo número uno de Clark Kent. Y se espera que las actrices Kristin Kreuk y Erica Durance, Lana y Lois Lane respectivamente, también se sumen al proyecto.

La última vez que vimos a Tom Welling frente a una cámara fue en Lucifer, la exitosa serie de Netflix que puedes disfrutar al contratar un Plan Max Play de Telcel, el cual te brinda Netflix + Claro video en un mismo Plan, así como el Doble de Gigas y redes sociales ilimitadas. Una gran opción para ver mientras se revelan más detalles de la nueva serie de Smallville.

Leer: 5 razones por las que Rachel Zegler será una increíble Blancanieves

Si eras un fanático y no te perdías ningún capítulo de Smallville, entonces prepara tu garganta, porque muy pronto podrás volver a cantar la famosa intro de Somebody Save Me cuando se estrene la nueva serie. 🦸‍♂

Ahora ve: