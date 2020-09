El icónico personaje de James Bond es el protagonista de la serie de películas, cómics y videojuegos que llevan el mismo nombre, en donde él mismo se encarga de llevar a cabo las misiones como Agente 007. Ahora tendremos una nueva aventura de la mano del agente más famoso, te platicamos todos los detalles de Sin tiempo para morir, la vigesimoquinta entrega de la saga.

James Bond es un personaje de ficción creado en 1953 por el periodista y novelista inglés Ian Fleming; es un agente encubierto con la facultad para matar, pues está afiliado al Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6).

Sin tiempo para morir

No Time to Die (Sin tiempo para morir) es la 25º película de James Bond, en esta ocasión producida por Eon Productions. Daniel Craig se encargará de encarnar al agente secreto en su quinta y última actuación como James Bond.

Cary Fukunaga se encargará de dirigir el proyecto, después de la renuncia de Danny Boyle debido a diferencias creativas, mientras que el guión será desarrollado por Neal Purvis y Robert Wade, los habituales guionistas de la saga desde 1999.

El rodaje tuvo lugar no solamente en Jamaica, sino en Londres, Noruega y en un pequeño pueblo británico. La última localización fue Matera, Italia.

¿De qué trata Sin tiempo para morir?

Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, sin embargo su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo, Felix Leiter de la CIA, acude a él.

En esta ocasión, se ve involucrado en una misión de rescate de un científico secuestrado, la cual resulta todo un reto, obligando al agente 007 a seguir el rastro de un villano armado de tecnología de vanguardia súper peligrosa.

El reparto

Daniel Craig: James Bond

Rami Malek: Safin, un adversario de Bond armado con una tecnología peligrosa

Ralph Fiennes: Gareth Mallory, jefe del MI6 y el oficial superior de Bond

Naomie Harris: Eve Moneypenny, asistente de M y aliada de Bond

Jeffrey Wright: Felix Leiter, amigo de Bond y oficial de campo de la CIA

Léa Seydoux: Dra. Madeleine Swann, una psiquiatra y el crush de Bond que le ayudó en su misión en Spectre

Rory Kinnear: Bill Tanner, el jefe de gabinete del MI6

Ana de Armas: Paloma, agente «irresponsable y burbujeante” de la CIA que ayuda a Bond

Ben Whishaw: Q, el Cuartel maestre del MI6 que equipa a Bond para su uso en el campo

Lashana Lynch: Nomi, una Agente ’00’ en servicio activo como la 007 actual tras la jubilación de Bond

David Dencik: Waldo

Christoph Waltz: Ernst Stavro Blofeld, exjefe del sindicato criminal Spectre, capturado y puesto bajo custodia del MI6

Dali Benssalah: Primo

Billy Magnussen: Ash

¿Cuándo se estrena?

No Time to Die se estrenará el 27 de noviembre de 2020 en México y no podemos esperar más para verla. ¿Ya viste el póster?

La música de No Time to Die

La banda sonora de este largometraje está a cargo del compositor alemán Hans Zimmer, mientras que la cantante estadounidense Billie Eilish compuso y produjo de la mano de su hermano Finneas, el tema principal de No Time to Die.

El tema lleva el mismo nombre y puedes escucharlo dando clic aquí a través de Claro música, en donde puedes disfrutar millones de canciones, crear y compartir tus playlists.

El tráiler de Sin tiempo para morir

