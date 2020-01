¡Serie de El Señor de los Anillos dio a conocer quienes formarán parte del elenco!

Si se trata de franquicias o sagas que marcaron a toda una generación y que perdurarán por siempre en el mundo del cine y la literatura; sin lugar a duda tenemos que hacer mención de El Señor de los Anillos. Una historia contada y creada por J. R. R. Tolkien, que tiempo después fue llevada a la pantalla grande en manos de Peter Jackson.

Leer: 5 datos impresionantes revelados en el primer tráiler de Morbius

Gracias a El Señor de los Anillos personajes como Gollum, Gandalf, Legolas y Frodo ahora forman parte de la cultura pop. Es por eso que, aprovechando la oportunidad, ahora la historia medieval será llevada a las plataformas de streaming como serie; un proyecto en el que ya se está trabajando y en donde ya se ha revelado uno que otro detalle.

El más reciente y que ha emocionado a todos los fans que leyeron los libros o disfrutaron de las películas, es que la compañía encargada del proyecto ha dado a conocer el reparto que tendrá la responsabilidad de revivir El señor de los Anillos. Esto último fue a través de una serie de fotografías compartidas en Instagram en donde se presenta por primera vez al elenco completo.

Entre los mencionados están Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (The Patrol), Nazanin Boniandi (Homeland), Ismael Cruz Córdoba (The Wood Wife), Joseph Mawle (Game of Thrones), Dylan Smith (Maze Runner) y Daniel Weyman (A Very English Scandal), entre otros; de los cuales puedes apreciar su trabajo artístico a través de las películas y series en las que han participado y que encontrarás en Claro video.

Además del elenco, también se ha confirmado que los primeros capítulos serán dirigidos por el cineasta español J.A. Bayona, mejor conocido por su trabajo en Jurassic World: El Reino Caído y Un monstruo viene a verme.

“Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos, y como gran admirador del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo.”, escribió Bayona en un reciente comunicado.

Por otro lado, también se sabe que esta serie contará con cinco temporadas diferentes, en las cuales se narre con mayor precisión las aventuras de Frodo y la comunidad del Anillo; teniendo como ejemplo lo creado por Peter Jackson en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos: Las Dos Torres y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey; películas que también están disponibles para disfrutar a través de Claro video.

Leer: ‘Parasite’ podría convertirse en una nueva serie producida por HBO

Lo mejor de todo es que, para hacer una serie digna de los fans, cualquier idea y propuesta deberá ser aprobada por Tolkien Estate; organización que controla todo lo relacionado a la obra del escritor británico. Y tú, ¿estás listo para revivir la historia de El Señor de los Anillos?

Ahora ve: