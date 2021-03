¿Se une a Star Wars? Sebastian Stan podría interpretar a Luke Skywalker

El Universo Cinematográfico de Marvel le ha dado la oportunidad a muchos actores de crecer y convertirse en los favoritos de Hollywood. Un claro ejemplo es Sebastian Stan, quien le ha dado vida a Bucky Barnes, mejor conocido como el Soldado del Invierno, y que hoy en día ya posee su propia serie para Disney+.

Eso último le ha abierto muchas puertas a Sebastian Stan, quien podría unirse próximamente a otra gran franquicia. Los rumores dicen que Stan ha sido considerado para interpretar a un joven Luke Skywalker en algún nuevo proyecto de Star Wars, dado a su gran parecido con el actor Mark Hamill.

Por ahora no son más que rumores, los cuales incrementaron cuando Mark Hamill comentó que él estaría dispuesto a ayudar a Sebastian Stan para lograr el mejor Luke Skywalker. Lo mejor de todo es que Sebastian ya ha respondido a si está dispuesto a tomar el papel y el honor que significa que lo comparen con Hamill.

Durante una entrevista para el programa estadounidense Good Morning America, en donde Sebastian Stan promocionaba la nueva serie de Disney+, Falcon y el Soldado del Invierno, el actor respondió sí se unirá a Star Wars y esto fue lo que mencionó:

“Sí, bueno… Si Mark Hamill me llama personalmente para decirme que se siente inclinado a compartir ese papel conmigo, lo creeré. Hasta entonces, no creeré nada”.

Sebastian Stan on rumors of him playing a young Luke Skywalker in #StarWars: «If @HamillHimself calls me personally to tell me that he feels inclined to share this role with me then I’ll believe it.» 👀https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/MvftVLlcLk

— Good Morning America (@GMA) March 25, 2021