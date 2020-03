¿Se aproxima una segunda parte de la película de Coco de Pixar? 😱

Las aventuras de Miguel en el mundo de los muertos y él cantándole a mamá Coco, son escenas que Pixar nos regaló y que conmovieron a todo aquél que la vio. Y ahora, a tres años de su estreno, se cree que Pixar podría estar trabajando en un nuevo material de Coco. ¿Tal vez una continuación de la historia?

Este rumor surgió después de que Disney compartiera un video promocional de A Celebration of the Music from Coco, un documental especial, en forma de concierto, de la presentación de la película acompañada con orquesta en vivo. Ésta se llevó a cabo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el pasado mes de noviembre, y recibió a invitados de lujo como Carlos Rivera, Natalia Lafourcade, Lele Pons, Eva Longoria y Jaime Camil.

Este especial de Coco aún no se estrena, sin embargo, esta fue razón suficiente para que los más grandes fans de la película y del trabajo de Pixar creyeran que se trataba de una secuela.

Aunque esto último sólo fue un rumor, Coco sigue siendo sin duda una de las mejores películas animadas de los últimos años, la cual puedes disfrutar desde tu casa a través de Claro video para unirte al #ClaroQueMeQuedoEnCasa.

Pixar siempre se ha caracterizado por brindar las mejores películas, por lo mismo, se cree que Pixar podría retomar la idea de hacer secuelas de sus clásicos y dejar a un lado las películas originales.

La próxima película de Pixar que llegará a los cines es Soul, dirigida por Pete Docter, el creador de Intensamente y Monsters INC; en donde la música jazz es el tema principal de la película y las almas de las personas cobran vida y protagonizan esta nueva cinta que se espera llegue a todos los cines el próximo 17 de junio.

Y dinos, ¿te gustaría ver una secuela de Coco o más películas originales de Pixar?

Ahora ve: