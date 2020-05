¿Sabías que ‘Todavía’ de La Factoria es un cover de Britney Spears?

El estar todos en casa ha hecho que los usuarios en Twitter dejen volar su imaginación y descubran nuevas teorías de distintos temas. El más reciente ha sido aquél que relaciona a Britney Spears, la princesa del pop, con La Factoria y una de las canciones más emblemáticas de principios del siglo.

Se dice que Todavía, la canción de La Factoria, que a pesar de los años sigue sonando en las mejores fiestas y reuniones, en realidad se trata de un cover de una canción de Britney Spears; pero que hasta la fecha muy pocos se habían dado cuenta de este peculiar detalle.

Es así como se abrió un nuevo hilo en Twitter en donde los usuarios explican la relación entre Todavía y From the bottom of my heart; canción de Britney Speras que forma parte del álbum Baby One More Time, el primero de la princesa del pop y el cual la llevó al éxito en la industria musical en la década de los 90.

Para encontrar la similitud entre ambas canciones e interpretaciones fue necesario adelantar la velocidad de From the bottom of my heart the Britney; sólo así se logra distinguir que la letra y el ritmo son prácticamente iguales.

Han sido muchas las reacciones ante el descubrimiento, principalmente de asombro al saber que Todavía podría ser un cover y no una canción original como se creía. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada, por lo que podría tratarse de una simple similitud. Cualquiera que sea el caso, está claro que ambas canciones son icónicas y si tú ya no las recordabas, puedes agregarlas a tu playlist favoritas a través de Claro música y #LaRedDeTusEmociones

Así se oye la canción de Britney Spears.

Ahora Todavía de La Factoria, en donde a partir del minuto 1:06 suena exactamente al tema anterior de la princesa del pop. ¿Coincidencia? No lo creo.

A pesar de que From the bottom of my heart se estrenó 4 años antes que Todavía, es impresionante el parecido. Y dinos, ¿crees que sí se trate de un plagio o simplemente una gran similitud de ritmos?

