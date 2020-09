Ryan Reynolds protagonizaría la nueva película de Star Wars

Ryan Reynolds se encuentra en un momento clave de su carrera, ya que está planeando la próxima película de Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel, estrenará el proyecto Free Guy, la nueva entrega de The Croods y en 2021 la secuela El otro guardaespaldas. Y a todo esto parece ahora sumarse la nueva película de Star Wars dirigida por Taika Waititi.

Recientemente, nos enteramos que Star Wars no había concluido con El ascenso de Skywalker y que Waititi estaría al frente de la nueva producción. El director goza de una carrera en ascenso y esta cinta podría sumarle un éxito más después de su Oscar de la película Jojo Rabbit, en donde él mismo interpretó a Hitler, y su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel al dirigir Thor Ragnarok.

Ryan Reynolds y Taika Waititi mantienen una fuerte amistad y han coincidido en películas como Linterna Verde. Así que la aparición del actor en Star Wars podría ser una realidad.

Esta decisión podría ser una gran acierto si consideramos lo que Ryan es capaz de lograr en taquilla. Deadpool y Deadpool 2 son dos de las películas con clasificación R más exitosas de la historia. La primera recaudó 782 millones de dólares en todo el mundo y la segunda 785 millones.

¿Qué personaje tendría Ryan Reynolds en Star Wars?

Todo apunta a que la próxima película de Star Wars será muy diferente a lo que hemos visto, ya que Waititi la convertiría en una comedia de acción espacial.

De acuerdo a We got this covered, el cineasta ganador del Oscar a Mejor guión adaptado por Jojo Rabbit, piensa que el actor es ideal para esta película. No reemplazará a ningún actor estelar, si no que le daría un personaje completamente nuevo.

Por lo que ahora surge la duda si Ryan Reynolds se unirá al lado oscuro o se convertirá en un Jedi. ¿Cómo te lo imaginas tú?

