¿Rodaje de Spider-Man 3 revela nuevo villano y misma locación que Thor?

Spider-Man 3 se comenzará a rodar este año y poco a poco se van revelando más detalles de la próxima aventura de Peter Parker. Esta cinta ya ha comenzado a generar mucha expectativa, ya que podría ser la despedida de Tom Holland como el amigable superhéroe de Nueva York y porque aún no se confirma al villano, sin embargo el lugar de grabación podría ser la más grande pista de ello.

¿Spider-Man 3 tiene las mismas locaciones de Thor?

Spider-Man: Far Frome Home fue la primera cinta donde el superhéroe salió de Estados Unidos para lanzarse a la aventura por Europa, y tal parece que esta vez seguirá los mismos pasos ya que las locaciones donde se filmará la cinta son: Atlanta, Nueva York e Islandia.

Y precisamente Islandia ha sido elegido al parecer por sus espectaculares paisajes. Recordemos que esta no será la primera vez que un equipo de Marvel Studios filme en el país europeo, ya que ahí también se grabó Thor: Un Mundo Oscuro (Thor: The Dark World), bajo la dirección de Alan Taylor.

¿Islandia revela al nuevo villano?

Islandia sería el escenario ideal para una “cacería” protagonizada por un villano dispuesto a probar sus aptitudes ante el clima nórdico y las bestias salvajes que ahí habitan, lo que podría revelar que Kraven el Cazador (Kraven The Hunter) sería el enemigo perfecto de Spider-Man en esta cinta, tal como la ha sido en la serie animada.

Este personaje formó parte de los Sinister Six, un grupo de supervillanos dedicado a eliminar al arácnido. Y ya que Sony y Marvel están planeando llevar esta historia a la pantalla grande, Spider-Man 3 sería su debut perfecto en el UCM.

Aunque todas las pistas apunten a ello, que Kraven sea el villano en Spider-Man 3 aún no podría asegurarse, pero no olvidemos que el director Jon Watts hace tiempo expresó, en entrevista con a UPROXX, su deseo de que así fuera:

“¡Oh! Me encantaría Kraven. El asunto es, ¿cómo haces a Kraven en una película?. No sé qué sigue después. Siempre me gusta pensar en términos de qué cosas serían más difíciles para Peter”.

Aún tendremos que esperar un poco para conocer la verdad, ya que Spider-Man 3 tiene una fecha tentativa de estreno para el 18 de febrero de 2022. Y a ti, ¿te gustaría ver a Kraven el Cazador como el siguiente villano de la trilogía?

