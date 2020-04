Revelan el verdadero final que tendría Lilo & Stitch

Seguramente has visto más de una vez Lilo & Stitch, la película de Disney que muestra las aventuras de una pequeña niña hawaiana que se hace amiga de un tierno extraterrestre. Ahora se ha revelado que su final iba a ser muy diferente. Así que sigue leyendo, porque aquí te contamos los motivos.

¿Cómo iba a ser el final de Lilo & Stitch?

La película animada de Disney, Lilo & Stitch se estrenó en el año 2002, debido a los sucesos que sucedieron en Estados unidos un año antes, los directores Chris Sanders y Dean DeBlois, decidieron cambiar el final del film donde aparecía un avión.

Optaron por cambiar la secuencia ‘747’, ya que la escena mostraba un avión que estaba a punto de despegar cuando Stitch sube con el fin de rescatar a su amiga Lilo, pero la gente al verlo se asusta.

El avión en un momento está a punto de estrellarse con un edificio, y aunque esto no sucede, se decidió que no era el momento oportuno para una escena así en la pantalla grande, aunque se tratara de dibujos animados. Fue así como se planeó un final alternativo que no involucrará aventuras por los aires.

La escena fue nombrada ‘747’, ya que el avión que roban es un Boeing 747. Debido a que no se finalizó, algunos de los dibujos aún están en boceto y no tienen color, pero la animación está completa, incluyendo la musicalización.

¿Te hubiera gustado ver esa escena en el cine?

