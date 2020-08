El reciente lanzamiento del primer tráiler de The Batman ha puesto al mundo del cine de cabeza, en especial a todos aquellos fanáticos que no sabían qué esperar de esta nueva entrega protagonizada por Robert Pattinson, quien ha demostrado haber puesto un gran empeño en Batman. Pero ahora es turno de los villanos, siendo Johnny Depp el elegido para encarnar al Joker.

Desde el anuncio de The Batman, dirigida por Matt Reves, se han rumorado varios nombres de famosos que podrían darle vida a una versión nueva del Joker. Johnny Depp es sin duda el más mencionado, trayendo consigo opiniones diversas al respecto. Y aunque su participación en las siguientes películas de The Batman aún no está confirmada, varios diseños del personaje ya han surgido, siendo la más reciente y cautivadora la del artista gráfico BossLogic.

Pero BossLogic no ha sido el único, páginas de fans también han presentado su versión del Joker.

Willem Dafoe y Bill Skarsgard han sido otras celebridades propuestas para el nuevo Joker, sin embargo, para saber quién será el indicado aún hay bastante tiempo que esperar. Y primero, disfrutar de la llegada de The Batman en octubre del 2021 con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wrigth y Andy Serkis. Una película que promete traer de vuelta al Caballero de la Noche aún más oscuro de lo que recordábamos.

Cabe resaltar que BossLogic ha acertado en innumerables veces el cast de superhéroes y villanos de Hollywood, por lo que Johnny Depp no podría ser la excepción; el cual sería un gran regreso del cine para el actor quien ha protagonizado increíbles películas como Sweeney Todd, Piratas del Caribe o La leyenda del jinete sin cabeza, entre su larga lista de éxitos de cine.

Pero el reto es difícil, ya que el Joker es un personaje complejo que actores como Heath Ledger y más recientemente Joaquin Phoenix han interpretado a la perfección llevándose el Premio Oscar a la mejor actuación. ¿Crees que Johnny Depp tenga el potencial para igualarlos? 😱

