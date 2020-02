Revelan 18 nuevas escenas eliminadas de las películas Marvel

Después del gran éxito de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, Marvel ya está planeando sus próximas producciones, sin embargo los fans siguen descubriendo más secretos en las 23 películas que por ahora componen el Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez se han revelado 18 escenas inéditas.

Fue un usuario de Reddit quien compartió a través de la plataforma las escenas que se escondían en la Saga del Infinito: Edición para Coleccionistas de Marvel Studios y a continuación te las mostramos.

1. Un final alternativo de Thor: Un mundo oscuro, donde Odín busca a Thor en la Tierra y sostienen una conversación entre padre e hijo.

2. Conclusión de Avengers: Era de Ultrón en la que ya figuraba Capitana Marvel (que no era Brie Larson) como parte del equipo.

3. Scott Lang probándose el traje de Ant-Man y haciendo una imitación de Robert De Niro en Taxi Driver.

4. Prólogo alternativo de Ant-Man, en el que un joven Hank Pym discute con Howard Stark.

5. Presentación alternativa de Janet Van Dyne dentro del Reino Cuántico en Ant-Man and the Wasp.

6. Thor nombra reina a Valkyrie en Avengers: Endgame e intenta robarle un beso

7. Bruce Banner rompe la armadura Hulkbuster al convertirse en el gigante verde en Avengers: Infinity War.

8. La misión completa de los jóvenes Hank Pym y Janet Van Dyne en Buenos Aires (Ant-Man and the Wasp).

9. Black Widow conoce a Smart Hulk en Avengers: Infinity War.

10. Howard Stark sostiene en brazos a Tony (niño), mientras termina de grabar su mensaje en Iron Man 2.

11. Grandmaster es derrotado en Thor: Ragnarok durante el escape de los héroes.

12. El agente Ross y Nakia sostienen una plática para conocer el pasado de cada uno en Black Panther.

13. Korg y Miek murmuran cosas a expensas del Dios del Trueno en Thor: Ragnarok.

14. Vision mata a Corvus durante una pelea.

15. Prueba de Proxima Midnight robando el escudo de Capitán América y desviando la embestida del Mjolnir.

16. Prueba de Cull Obsidian enfrentando un comando militar.

17. Hawkeye frustra una ataque sorpresa de los Outriders.

18. Prueba de Smart Hulk perdiendo la cabeza por una falla técnica.

Dentro de los próximos planes de Marvel están las películas de la Fase 4: Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder y Black Panther 2. Así que imagínate todo lo que nos queda por descubrir de los superhéroes.

