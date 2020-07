¿Se aproxima una secuela? Así se vivió el reencuentro del elenco de ‘Juego de Gemelas’

Considerada como un clásico noventero de Disney, Juego de Gemelas se unió a los épicos encuentros virtuales de elencos de películas que la cuarentena ha traído consigo. Sucedió con El Señor de los Anillos, Volver al Futuro y Scott Pilgrim, pero ahora fue el turno de Lindsay Lohan y de todos los actores que hicieron posible la historia de Annie y Hallie.

Estrenada en 1998, Juego de Gemelas significó el inicio de la carrera de Lindsay Lohan, quien interpretó a las gemelas Annie y Hallie en una historia conmovedora y divertida al lado de Dennis Quaid (Nick Parker), Natasha Richardson (Elizabeth James), Elaine Hendrix (Meredith Blacke), Lisa Ann Walter (Chessy) y Simon Kunz (Martin).

Lo que muy pocos sabían es que Juego de Gemelas fue un remake de una película estrenada en 1961 con el mismo título, dirigida por David Swift; dos niñas idénticas se conocen en un campamento y descubren ser hermanas. Ellas idean un plan perfecto para cada una viajar a Londres y California y tener la oportunidad de conocer a sus padres. Una trama que se replicó con Lindsay Lohan convirtiéndose en un clásico de Disney.

Pues bien, con toda una generación que creció con Annie y Hallie, el elenco de Juego de Gemelas se reencontró en una reunión virtual organizada por la periodista Katie Couric; en donde además del elenco, la directora Nancy Meyers y el productor Charles Syer fueron partícipes, todos recordando los mejores momentos de filmar la película.

Entre la charla de los actores se mencionaron recuerdos de cómo se conocieron y lo sorprendente que fue ver a Lindsay Lohan de tan sólo 11 años interpretando a Annie y Hallie; dos niñas de diferentes países y con personalidades opuestas.

“Recuerdo haber pensado ‘Esa es una de las personas más talentosas que he conocido’. En realidad pensé que eran dos niñas”, mencionó Dennis Quaid.

También recordaron lo memorable que fue el papel de Elaine Hendrix como Meredith Blake y cómo su imagen ha cambiado a lo largo de los años; al punto de que los fans ya no la ven como la villana de la historia, sino como la víctima de las travesuras de Annie y Hallie.

“En ese momento era una pesadilla, pero ahora Meredith ha sido aceptada. Ahora hay toda una generación que pide justicia por Meredith Blake”, señaló la actriz.

Y finalmente también se rindió un homenaje a Natasha Richardson quien hace unos años falleció tras un accidente de nieve. Sus ex compañeros de elenco la recordaron con gratos momentos al lado de ella.

“Natasha tenía tanta elegancia y gracia y fue muy maternal conmigo”, comentó Lohan al hablar de su madre dentro de la película.

La entrevista completa está disponible en las redes sociales de la periodista Katie Cournic, quien fue moderadora de la reunión formando parte del épico encuentro; el cual tuvo como objetivo recaudar fondos para la organización World Central Kitchen, además de revivir Juego de Gemelas 22 años después de su estreno.

Boy, do Nancy Meyers and I have a treat for you! We got the cast of The Parent Trap together again for the first time since 1998! The full episode will premiere exclusively on my Instagram TOMORROW at 9 AM ET. You won’t want to miss this!#ParentTrapReunion pic.twitter.com/MSVYS4p27G

— Katie Couric (@katiecouric) July 19, 2020