¿Quién ganaría: Neo o John Wick? Keanu Reeves tiene la respuesta

Nadie puede negar que Keanu Reeves es perfecto; es carismático, talentoso, altruista y posee dos de los personajes más emblemáticos del cine, John Wick y Neo. Sin embargo, para muchos es difícil decidir cuál es el favorito e incluso el mismo Keanu no supo decidirse cuando le preguntaron: “¿Quién ganaría una pelea entre ellos dos?”.

Esto sucedió en una reciente entrevista en The Late Show With Stephen Colbert, en donde Keanu estuvo presente en videollamada para promocionar el próximo estreno de ‘Bill and Ted: Face The Music’, su más reciente película. Aquí el anfitrión aprovechó la oportunidad y le hizo la pregunta al canadiense, quien no tiene una preferencia entre John Wick o Neo.

“No pelearían, pero puede que John Wick tratara de ayudar a Thomas Anderson (Neo) en el mundo real.” fue la respuesta de Keanu Reeves.

Esto quiere decir que, aunque Neo se atreviera a matar al perrito de John Wick, éste no tomaría venganza como en las películas. Keanu Reeves cree todo lo contrario, que ambos harían un excelente equipo y John Wick sería perfecto para luchar contra las máquinas en Matrix.

Además de esta revelación, Keanu Reeves también confesó recientemente que siempre soñó con interpretar a Wolverine en el mundo de X-Men, es su personaje favorito, pero actualmente ya se considera “grande” para el papel, así que le daría la oportunidad a un actor más joven. Una revelación que sin duda ha entristecido a los fans que esperaban verlo muy pronto en el Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de esto, aún queda una gran dosis de Keanu Reeves, ya que Matrix 4 y John Wick 4 se estrenarán casi al mismo tiempo; la primera de ellas el 1 de abril del 2022, mientras que la segunda el 27 de mayo del mismo año. Sin mencionar que acaba de lanzar su propio cómic, hizo una participación en Cyberpunk y un papel como Duke Caboom en Toy Story 4.

Si quieres disfrutar de la entrevista completa con más revelaciones de Keanu, aquí te la compartimos. Mientras tanto dinos, ¿tú quién crees que ganaría una pelea entre John Wick y Neo?

