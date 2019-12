¿Quién es más tierno, Baby Groot o Baby Yoda? Esto es lo que opina James Gunn

Si algo nos ha quedado claro, es que Baby Yoda se ha convertido en el último fenómeno de internet, en donde prácticamente no existe alguien que no lo ame y muera de ternura con tan sólo verlo. Su aparición en The Mandalorian ha sido suficiente para que los más grandes fanáticos de Star Wars se encariñaran con él, así como el resto del mundo.

No hay que ser experto en el mundo de Star Wars para creer que Baby Yoda es lo más tierno de las últimas semanas. Sin embargo, existen aquellos quienes defienden a capa y espada algunos otros personajes que también se han ganado el corazón del público; uno de ellos es nada más y nada menos que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

Todo comenzó cuando James Gunn compartió una divertida foto en su Instagram personal, en donde simula una villa navideña pero con personajes de Suicide Squad; película de la cual él está a cargo y que muy pronto se estrenará. Fue ahí cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre quién era más tierno, si Baby Yoda o Baby Groot. A lo que el director contestó:

“Yo sólo conozco a Baby Yoda como un personaje en memes. Parece un bebé pero es Yoda, así que imagino que Baby Groot lo haría trizas”

Dicho comentario fue más que suficiente para que las redes sociales se convirtieran en el escenario perfecto de enfrentamiento entre los que apoyan a Baby Groot y Baby Yoda; una de las batallas más tiernas que alguna vez el cine haya visto.

Baby Groot apareció por primera vez en la divertida escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 1, bailando I want you back mientras Drax afilaba su cuchillo. Posteriormente Baby Groot regresó para Guardianes de la Galaxia Vol. 2, siendo el protagonista de las más divertidas escenas; ambas películas que puedes disfrutar a través de Claro video.

De hecho, ha sido tanta la comparación entre ambos personajes que el artista gráfico, BossLogic, creó una animación en donde Baby Yoda y The Mandalorian reemplazan a Baby Groot y Drax en la clásica escena de baile.



Es innegable que tanto Baby Yoda como Baby Groot comparten características en común. Pero dinos, ¿quién gana este duelo de ternura a tu parecer?

