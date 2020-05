Queen transmitirá HOY el concierto tributo a Freddie Mercury

Si eres un gran fan de Queen tienes una cita la tarde de este viernes, 15 de mayo, para disfrutar la transmisión del concierto tributo a Freddie Mercury. Aquí te dejamos todo los detalles para que lo disfrutes con #LaRedDeTusEmociones

Recuerda que si quieres saber aún más de Freddie Mercury, en Claro video encontrarás disponible Bohemian Rhapsody para que descubras cómo nacieron varios de sus éxitos.

El “Freddie Mercury Tribute Concert” se realizó en el estadio de Wembley en Londres el 20 de abril de 1992, tras la muerte de Mercury. El tributo contó con la participación de los miembros de Queen: Brian May, Roger Taylor y John Deacon; además de artistas como David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose y Liza Minnelli. El programa también tuvo presentaciones individuales de Metallica, U2, Def Leppard, Guns N ’Roses y Spinal Tap.

Se vendieron un total de 72 mil entradas y el dinero suficiente para crear el fondo Mercury Phoenix, que desde entonces se dedica apoyar iniciativas de salud en la lucha contra el SIDA.

Han pasado más de 28 años y Queen vuelven a sacar su lado más solidario y transmitirán en directo de nuevo este concierto para recaudar fondos para luchar contra la pandemia del coronavirus.

El concierto será transmitido hoy 15 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás disfrutar en el siguiente enlace:

El concierto estará disponible sólo durante las próximas 48 horas; por lo que no puedes dejar la oportunidad de disfrutarlo al máximo.

🚨This Friday 15th May🚨A Special @youtubemusic Premiere Screening of The Freddie Mercury Tribute Concert in support of #COVID19 for @WHO 🎥

Don’t miss the chance to watch this exclusive concert for 48 hours only!

Subscribe here➡️https://t.co/KtI0Cxk873@EagleRockEnt @The_MPT 💛 pic.twitter.com/t28nPgpzmk

— Queen (@QueenWillRock) May 13, 2020