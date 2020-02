¡Primeras fotos de Keanu Reeves como Neo en Matrix 4!

Nadie puede negar que el año pasado Keanu Reeves se convirtió en el novio del internet gracias al estreno de películas como John Wick: Parabellum y Toy Story 4, ahora disponibles en Claro video. Sin embargo, su popularidad aún abarcará éste y demás años gracias a la llegada de nuevas películas que lo marcarán como el favorito; una de esas producciones es Matrix 4, el regreso de la franquicia que vio crecer a Keanu.

Fue en 1999 cuando la primera entrega de Matrix llegó a los cines, marcando la historia de las películas de ciencia-ficción y acción; una obra de las hermanas Wachowski que tiempo después trajeron consigo Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, convirtiéndose en una de las sagas más queridas de aquél entonces. Y ahora, 21 años después, las grabaciones de la cuarta película han dado inicio.

Una vez más con Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss como protagonistas, las hermanas Wachowski han puesto manos a la obra en la cuarta película; en donde ya se han filtrado un par de videos de Keanu caracterizado como Neo, de una forma muy extraña; ya que dejó atrás su atuendo negro con gafas oscuras, para aparecer desalineado y con ropa casual.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! – Feb 5 2020

Many thanks to @sfexaminer 🙏 : «Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (📷: @peacepandaz)»https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020