Primeras fotos de Robert Pattinson como Batman, ¡así lucirá con el traje!

En este mundo no hay puntos intermedios entre Robert Pattinson siendo Batman, te gusta mucho o simplemente no te agrada. Sin embargo, para todos aquellos que aún no estaban convencidos en la elección de Matt Reeves, director de The Batman, sobre Robert Pattinson, por fin se han revelado las primeras imágenes del actor con el traje puesto.

Estas fotos recién sacadas del horno son una animación en 3D del artista Leonardo Menegon, con una perfecta nitidez del rostro de Robert Pattinson utilizando el traje del superhéroe; resaltando el distintivo nuevo logo que ocupará, muy al estilo de los cómics del Arkhamverse, por lo que se cree que The Batman estará muy orientada a estas historias.



Claro que han sido diversas las opiniones con respecto al traje, sin embargo en su mayoría positivas de los fanáticos en espera del gran estreno de The Batman; el cual se tiene previsto para el 1 de octubre del 2021, después de que la producción se retrasara debido a la contingencia generada por el Coronavirus (COVID-19).

Será hasta entonces que la actuación de Robert Pattinson hable por sí sola y le de su propia personalidad a Batman; en donde muchos de los seguidores del personaje le han brindado toda su confianza gracias a su trabajo en películas como El Faro, Agua para elefantes y Good Time: Viviendo al límite, todas disponibles en Claro video para que las disfrutes y te unas al #ClaroQueMeQuedoEnCasa

Además de Robert Pattinson en el papel del Caballero de la Noche, el elenco de The Batman estará compuesto por Zoe Kravitz (Gatúbela), Colin Farrell (Pingüino), Paul Dano (Acertijo), Andy Serkis (Alfred) y Jeffrey Wright (Gordon). Con la dirección de Matt Reeves, quien ha sido el encargado de revelar este tipo de detalles antes que nadie.

Se tiene planeado que The Batman sea el inicio de una nueva saga y universo en DC y Warner Bros, por lo que esta primera entrega será importante para la casa productora. Y dinos, ¿crees que Robert Pattinson supere el trabajo de Ben Affleck y Christian Bale como Batman?

