5 datos impresionantes revelados en el primer tráiler de Morbius

Sí, oficialmente Jared Leto ahora forma parte de Marvel al personificar a Morbius. Esto es todo lo que reveló el primer tráiler y que tal vez no notaste.

Una vez más Sony regresa a la contienda de las mejores películas de superhéroes al revelar el primer tráiler de Morbius; cinta protagonizada por Jared Leto y que se ha convertido en una de las más esperadas del 2020. Después de tanto tiempo, este primer adelanto ha sido suficiente para encender la llama de la emoción de todos los fanáticos de los cómics.



El nuevo universo que poco a poco Sony ha ido construyendo, cada vez va tomando más forma; un universo que se unirá con el ya conocido de Marvel y que podemos deducir gracias a estos 5 datos impresionantes que nos reveló el tráiler después de verlo. 👀

1.La primera película que unirá dos universos

Como anteriormente lo mencionamos, Morbius es la primera película en la que gracias a los acuerdos entre Sony y Disney, se podrán unir dos universos que hasta ahora eran competencia. Esto se comprueba tras la aparición de Vulture al final del tráiler, quien en Spider-Man: Homecoming fue el villano que acecha al Hombre Araña de Tom Holland. ¿Lo recuerdas? Si no es así, no olvides que ahora puedes disfrutar dicha película a través de Claro video.

2. Morbius y su relación con Venom

La casa productora que hace dos años se encargó de llevar al cine la historia de Venom, protagonizada por Tom Hardy, es la misma que ahora ha presentado Morbius; por lo que esta entrega contará con ese toque oscuro y de suspenso. Sin mencionar que, al tratarse de un nuevo universo, existe la posibilidad de que se mencionen referencias de Eddie Brock, así como algún adelanto de su próxima película.

3. Ubicada después de Far From Home

Spider-Man: Far From Home es la última película estrenada por Marvel, en la cual se explicó qué pasó con la humanidad después de lo ocurrido con Thanos, y tras lo revelado en el reciente tráiler de Morbius, todo indica que la película se situará después de la última producción del UCM.

Esta pista surgió después de que se apreciara un póster de Spider-Man durante el tráiler, en el que se lee en letras rojas la palabra “ASESINO”, tras lo sucedido con Mysterio en Far From Home en donde el villano reveló la identidad de Peter Parker. Lo curioso es que, los más grandes fanáticos se dieron cuenta que dicho póster corresponde al Spider-Man de Tobey Maguire y los memes no se han hecho esperar. ¿Acaso esto es un multiverso?

Cuando aparece el Buitre de Keaton y un mural del #SpiderMan de Tobey Maguire en #Morbius: pic.twitter.com/tNFcFQSW1u — Mundo Vengador (@IniciativaV) January 13, 2020

4. Transformación de Jared Leto a Morbius

Al mismo estilo que Venom, Morbius contará el origen del antihéroe; que en resumidas palabras se trata de un vampiro viviente que surgió tras un accidente científico. Este será el segundo personaje basado en cómics interpretado por Jared Leto; el primero de ellos fue como el Joker en Suicide Squad.

5. ¿El comienzo de Sinester Six?

Los Seis Siniestros o Sinester Six, son un grupo de villanos del Universo Marvel que en algún momento se unieron para vencer a Spider-Man. Y tras el reciente tráiler de Morbius, ha surgido la teoría de que tal vez Sony esté planeando este reencuentro de súper villanos, empezando por Morbius, Vulture y Venom. 😱

Morbius llegará a los cines el próximo 31 de julio, así que aún estás a tiempo de disfrutar un maratón de Spider-Man y Venom a través de Claro video y llegar más que listo al estreno. Y dinos, ¿estás preparado para ver a Jared Leto en el papel de un antihéroe?

