Los Grammy Awards 2021 se suman a la lista de premios que se han adaptado a la nueva normalidad; convirtiéndose en un evento virtual pero con grandes sorpresas, presentaciones y lo mejor de la música en el último año.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 31 de enero de 2021, teniendo como anfitrión al comediante sudafricano Trevor Noah; quien ha demostrado sentirse orgulloso de presentar los premios más importantes en el mundo de la música.

«A pesar de que estoy extremadamente decepcionado de que los #GRAMMY se hayan negado a que cante o me nominen a Mejor Álbum Pop; estoy emocionado de ser el anfitrión de este gran evento».

Esta ocasión los Grammy 2021 se llevarán a cabo sin público; pero de igual manera contarán con la participación de algunos de los nominados y de shows musicales especiales.

Entre los favoritos de esta 63° edición están Dua Lipa, The Weeknd y Beyoncé; de los cuales puedes disfrutar de sus más recientes éxitos a través de Claro música y adivinar si estarán entre los ganadores de la noche.

Nominados a los Grammy 2021

Álbum del año

Jhene Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – DJesse Vol. 3

Haim – Women IN MUSIC PT. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Rich – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage (remix)

Canción del Año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Rich – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción Pop Solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción Pop Dúo/Banda

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un día (One Day)

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift feat. Bon Iver – Exile

Álbum Pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Album Latino Pop o Urbano

Bad Buny – YHLQMDLG

Camilo – Por Primera Vez

Kany Garcia – Mesa Para Dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Algunas otras categorías y nominaciones las puedes conocer a través de la página oficial de los Grammy Awards 2021; para elegir a tus favoritos, armar tu quiniela y esperar la gran noche de ceremonia en donde los mejores del año serán galardonados.✨

