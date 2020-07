¿Habrá ‘Ace Ventura 3’? Esto es lo que tienes que saber sobre su posible secuela

Parece que los remakes, adaptaciones y las secuelas no tienen nada que pedirle a las historias originales en la pantalla grande, pues amamos volver a ver las historias que ya conocemos sin importar si finalizan de otra forma totalmente distinta. Podría haber una secuela de Ace Ventura y esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Jim Carrey nos ha dado personajes geniales en el cine, desde dramas fabulosos como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, The Truman Show o Man on the Moon, pero sin duda recordamos con gran humor a ese detective de mascotas de singular copete: ¡Ace Ventura!

Ace Ventura 3, cerca de ser una realidad

A finales de 2019 ya se daban a conocer rumores sobre esta tercera entrega, aunque sin saber a ciencia cierta si Jim Carrey sería el protagonista de la película, pero ahora hay un estudio interesado en distribuir esta cinta e incluso un guion escrito.

La productora Morgan Creek Productions ansía comenzar a trabajar en esta historia, aunque aún estamos a la espera de que el afamado actor firme para participar en el proyecto, pues bien sabemos que sin su presencia, en definitiva Ace Ventura no sería lo mismo. Es por esto que aún no se cuenta con una fecha para comenzar con el proyecto ni tampoco para la entrega final.

Morgan Creek Productions señala que aunque aún no se confirma cuál sería el estudio que distribuya el largometraje, probablemente sería Warner Bros la encargada de esta labor, justo por haberlo hecho con las dos primeras cintas de Ace Ventura.

La decisión final dependería en gran medida de la decisión de Jim Carrey de tomar el papel protagónico. Esperemos que así sea, pues además de que es un gran actor, el guion de esta tercera entrega está escrito desde hace tres meses y los fanáticos prometen éxito en taquillas y las plataformas de distribución.

Se rumora que la trama incluiría la salida de Ace del negocio de los detectives de mascotas, explorará la causa que lo llevó a tomar esta decisión y cómo se desarrolla ahora en el mundo moderno, pues desde la primera entrega en 1994, han pasado 26 largos años.

Lee también: Hasta siempre Ennio Morricone, 5 películas para recordar el legado del compositor italiano

Por lo pronto, puedes ver Ace Ventura: Un loco en África (Ace Ventura: When Nature Calls) en Claro video en esta liga disponible en renta o compra, porque #ClaroQueSeguimosJuntos.

Ahora ve: