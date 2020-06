Pau Donés: 9 canciones para recordar al vocalista de Jarabe de Palo

Pau Donés fue la voz y guitarra de Jarabe de Palo, banda con la que desde 1995 compartió el amor por la vida en cada uno de sus temas. Esta mañana ha partido después de una larga enfermedad y dejando atrás un legado inolvidable, sus principales éxitos los puedes escuchar en todo momento en la playlist Así Suena: Jarabe de Palo de Claro música.

Hacer una lista de diez de sus canciones no es fácil, pero te dejamos un recuento de 9 temas, todos disponibles en Claro música y con los que siempre lo recordaremos.

Su primer éxito musical con Jarabe de Palo llegó en 1996 con «La Flaca» y dio título a su primer álbum. Fue compuesta por Donés y ambientada en La Habana, sigue siendo toda una referencia del rock en español.

En el mismo álbum debut llegó “Grita”, un tema que no podía faltar en los conciertos de Jarabe de Palo. Una canción que sólo un verdadero amigo es capaz de dedicar: «Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa lo bueno y pa lo malo».

Otro tema que fue un éxito fue “El Lado Oscuro”, donde los ritmos latinos acompañan a una letra de seducción: «Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo, yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo…».

‘Depende’, que daba nombre al álbum de 1998, se convirtió en un éxito inmediato y obtuvo disco de platino. Una canción que es una invitación a disfrutar de la vida, porque «aquí estamos de prestao».

En el mismo material se incluye una de las canciones más melancólicas de Jarabe de Palo al hablar de un amor no correspondido: «cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca».

Del álbum «De vuelta y vuelta» de 2001 llegó este bolero, que Donés escribió para que fuera cantado por Celia Cruz: «Se acabaron las mentiras, y de todo aprendí», se consuela el cantante.

¡Es un himno de Jarabe de Palo! Tema de 2003 del álbum con el mismo título, que tiene un mensaje del amor por la vida, porque a pesar de las cosas malas o tristes: «Todo me parece bonito».

Esta canción de Pau Donés aludía a su enfermedad y encabezó su álbum «50 palos» en 2017: «Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto… Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte…¿por qué a nada le tengo miedo, por qué a nada le tengo fe?

El pasado mes de abril, Donés anunciaba su regreso a la música, tras más de un año retirado, y el 27 de mayo Jarabe de Palo publicaba el vídeo de su sencillo, parte del álbum «Tragas o escupes».

Pau también escribió temas que cantaron Celia Cruz («Dos días en la vida«) y Ricky Martin («Cambia la piel«).

Siempre lo recordaremos por su música y sus letras. ¡Gracias por tanto Pau Donés!

Ahora ve: